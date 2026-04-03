Луческу пережив два серцевих напади за день – журналіст

Здоров'я румунського фахівця неабияк похитнулося після поразки від збірної Туреччини

У колишнього тренера донецького «Шахтаря» та київського «Динамо» Мірчі Луческу сталося два інфаркти в п'ятницю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Емануеля Рошу.

Перший серцевий напад трапився вранці. Другий – близько полудня. В обох випадках лікарі зуміли реанімувати 80-річного пацієнта. Луческу з неділі залишається в шпиталі, куди потрапив після того, як зомлів у таборі збірної Румунії.

Команда досвідченого фахівця не змогла вийти на Чемпіонат світу 2026 року. У півфіналі плейоф кваліфікації «триколірні» мінімально поступилися Туреччині. Саме під час аналізу поєдинку тренер втратив свідомість.

Напередодні Федерація футболу Румунії підтвердила прощання з Луческу. Найімовірнішим кандидатом на заміну ветерану тренерського цеху став легендарний півзахисник Георге Хаджі. Він залишається без роботи з 2025 року, коли покинув «Фарул» із Констанци.

Тренерська кар'єра Мірчі Луческу

Розпочав із ролі граючого тренера в «Корвінулі» з румунської Гунедоари в 1979 році. У 1981-му вперше очолив збірну Румунії, пропрацював там п'ять років і взяв із національною командою участь в Євро-1984.

У 1985-1990 роках працював із бухарестським «Динамо». Пізніше тренував італійські («Піза», «Брешія» – двічі, «Реджана», «Інтер») та турецькі («Галатасарай», «Бешикташ») клуби. Двічі очолював бухарестський «Рапід», а також працював із пітерським «Зенітом». По два рази став чемпіоном Румунії та Туреччини, тріумфував у Серії B із «Брешією», виграв Суперкубок УЄФА з «Галатасараєм».

Майже два десятки років провів у чемпіонаті України. Спершу тренував донецький «Шахтар» (2004-2016 рр.), а потім – київське «Динамо» (2020-2023 рр.). Із «гірниками» виграв вісім титулів Прем'єр-ліги, шість Кубків і сім Суперкубків України та Кубок УЄФА 2008/09. На чолі «біло-синіх» став чемпіоном України, виграв по Кубку та Суперкубку України.

Збірна Румунії у кваліфікації до ЧС-2026

Луческу повернувся на місток національної команди в серпні 2024 року. «Триколірні» фінішували третіми в групі H відбору, пропустивши вперед Австрію та Боснію і Герцеговину.

У плейоф кваліфікації до Мундіалю команда Луческу потрапила завдяки виступу в Лізі націй. Там підопічні досвідченого фахівця тріумфували в групі 2 Дивізіону C, вигравши всі шість матчів.

У півфіналі плейоф відбору Румунія мінімально поступилася збірній Туреччини. Єдиний м'яч оформив оборонець Ферді Кадіоглу.

До слова, Австрійська футбольна спілка прагне зберегти Ральфа Рангніка на посаді керманича національної команди. Чинний контракт 67-річного фахівця з національною командою розрахований до липня. Спілка запропонувала продовжити співпрацю до кінця Євро-2028.

Нагадаємо, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.