Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри – ЗМІ

Антон Федорців
Зінедін Зідан близький до повернення на тренерську лаву
фото: Reuters

Сага з потенційним призначенням володаря «Золотого м'яча-1998» підходить до завершення

Колишній керманич мадридського «Реала» Зінедін Зідан погодився очолити збірну Франції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Le Parisien.

Чемпіон світу та Європи з національною командою близький до повернення у лави «триколірних» у новій ролі. На посаді він повинен замінити багаторічного тренера французької збірної Дідьє Дешама. Він покине місток команди після Чемпіонату світу 2026 року.

Зідан узгодив низку деталей з Французькою футбольною федерацією. Фахівець прагне розширити тренерський штаб «триколірних». Для легенди збірної Франції кількість асистентів – одне з найважливіших питань у перемовинах.

Раніше очільник асоціації Філіпп Діалло пообіцяв назвати спадкоємця Дешама лише після ЧС-2026. Він розпочав роботу зі збірною Франції ще влітку 2012 року. Мундіаль в США, Канаді та Мексики триватиме до 19 липня.

Зінедін Зідан як футболіст збірної Франції

У національній команді півзахисник дебютував у серпні 1994 року. Учасник трьох чемпіонатів Європи (1996, 2000, 2004 роки) та трьох Кубків світу (1998, 2002, 2006 роки).

Був лідером команди, коли Франція тріумфувала на ЧС-1998 і Євро-2000. Зокрема, у фіналі переможного Мундіалю оформив дубль у ворота збірної Бразилії (3:0).

Останнім турніром у кар'єрі Зідана став Чемпіонат світу 2006. У фіналі того Мундіалю він отримав червону картку за удар італійця Марко Матерацці в неігровому епізоді.

Тренерська кар'єра Зінедіна Зідана

Перед сезоном 2014/15 француз прийняв резервну команду «Реала» – «Кастілью». Попрацював із дублем «вершкових» до січня 2016 року.

Тоді вперше очолив «Реал». Працював із іспанським грандом до кінця сезону 2017/18. Вдруге очолив «галактікос» у березні 2019-го та тренував команду до кінця кампанії 2020/21.

На чолі «Реала» виграв два титули Ла Ліги, два Суперкубки Іспанії, тричі тріумфував у Лізі чемпіонів. Також Зідан-тренер здобув два Суперкубки УЄФА та двічі виграв Клубний чемпіонат світу.

До слова, українець Андрій Лунін завершив переможне дербі Мадрида в особливому статусі. Воротар Андрій Лунін став капітаном мадридського «Реала» під завісу поєдинку зі столичним «Атлетіко». Пов'язку йому віддав нападник Вінісіус Жуніор.

Нагадаємо, раніше «Реал» накинув оком на одного з лідерів «Баварії» з Мюнхена. Півзахисник Майкл Олісе став пріоритетною ціллю «вершкових» на літо. Президент мадридців Флорентіно Перес нібито готовий виділити на трансфер 160 млн євро.

Експівзахисник збірної України втретє очолив віцечемпіона Прем'єр-ліги
Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри – ЗМІ
