Ексзірка «Реала» та «Барселони» замінить Луческу в збірній Румунії – ЗМІ

Найсильніший футболіст в національній історії близький до повернення на посаду

Георге Хаджі стане головним тренером національної команди Румунії замість Мірчі Луческу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fanatik.ro.

80-річний фахівець, найімовірніше, покине місток «триколірних». У неділю він втратив свідомість у таборі збірної та опинився у шпиталі. Лікарі вирішили встановити Луческу дефібрилятор.

Презентація же Хаджі на посаді відбудеться після Великодня. «Карпатський Марадона» ще не підписав контракт із Федерацією футболу Румунії. Однак, фахівець нібито мав бесіди з провідними виконавцями національної команди.

Договір Хаджі з федерацією буде розрахований на чотири роки. Першим поєдинком на посаді для нього стане спаринг проти збірної Грузії 1 червня. Останній місце роботи тренера – «Фарул» із Констанци (2021-2025 роки).

Чим відомий Георге Хаджі

Уродженець повіту Констанца, вихованець однойменного клубу. На дорослому рівні дебютував у кампанії 1982/83.

За рік переїхав до столиці, де відіграв 3,5 сезони за «Спортул Студенцеск». Далі захищав кольори бухарестського «Стяуа». У складі «армійців» тричі став чемпіоном Румунії, виграв два Кубки та Суперкубок Румунії, завоював Суперкубок УЄФА.

Пізніше провів по два сезони за мадридський «Реал», італійську «Брешію», іспанську «Барселону». Фінальні п'ять років кар'єри відіграв за стамбульський «Галатасарай». Виграв два Суперкубки Іспанії, чотири чемпіонських титули в Туреччині, по два Кубки та Суперкубки Туреччини, Кубок УЄФА та Суперкубок Європи.

Восени 2001 року провів чотири поєдинки на чолі збірної Румунії. Далі тренував у Туреччині («Бурсаспор», «Галатасарай» – двічі) та на батьківщині («Політехніка», «Стяуа», «Віїторул», «Фарул»). Виграв Кубок Туреччини зі стамбульцями, два титули чемпіона Румунії (по одному з «Віїторулом» і «Фарулом»), Кубок і Суперкубок Румунії.

Збірна Румунії у 2026 році

Восени триколірні стартують у новому сезоні Ліги націй. Цього разу Румунія змагатиметься у Дивізіоні B.

Національна команда потрапила в групу 4. Там її суперниками будуть збірні Польщі, Боснії і Герцеговини та Швеції. Перший матч – проти скандинавів на виїзді (25 вересня).

До слова, знаменитий екстренер мадридського «Реала» Джон Тошак захворів на деменцію. Фахівець відійшов від футбольних справ у 2018 році. Про когнітивну хворобу валлійця розповів його син Кемерон Тошак.

Нагадаємо, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.