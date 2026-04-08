Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Розмова перед смертю. Турецький журналіст розповів про своє останнє спілкування з Луческу

glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Ясін Тунсер та Мірча Луческу були знайомими більше 20 років

У лікарні думки Луческу все ще були зосереджені на матчі Туреччина – Румунія

Турецький журналіст Ясін Тунсер розповів про своє останнє спілкування з тренером Мірчею Луческу. Про це повідомляє «Главком».

Спогади Ясіна Тунсера

«Рівно тиждень тому, у вівторок, 31 березня, я розмовляв телефоном з Мірчею Луческу. Він був у лікарні, але, попри переживання, його голос звучав добре. Його думки все ще були зосереджені на матчі Туреччина – Румунія.

«О, Ясіне, якби було ще 10 хвилин, хід матчу був би зовсім іншим. Туреччина втомилася, ми навіть могли виграти матч», – сказав він.

Він був з таким ентузіазмом та життєрадісним. Ніби він був уже не тією людиною, яка перенесла серцевий напад трьома днями раніше. Луческу також згадав, що в його лікарняній палаті немає телевізора, і що він би подивився матч Косово – Туреччина того ж вечора, якби його друг приніс йому ноутбук. Я сказав: «Професоре, ви зараз втомилися, час насолоджуватися пенсією. Вас випишуть у п'ятницю. Дасть Бог, я наступного тижня приїду до Бухареста, щоб відвідати вас».

Він сказав: «Добре, тоді я чекатиму, до зустрічі», і поклав слухавку. Звідки я міг знати, що це буде моє останнє спілкування з моїм другом, з яким ми були знайомі 22 роки? Я буду дуже сумувати за вами», – написав в Х Тунсер.

Нагадаємо, 7 квітня 2026 року, на 81-му році життя відійшов у вічність легендарний футболіст і тренер Мірча Луческу.

Останні дні тренера

У неділю, 29 березня 2026 року, Луческу втратив свідомість у таборі збірної Румунії. Разом зі штабом тренер розбирав програний Туреччині матч кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 року. Першу допомогу йому надали медики національної команди, а карета «швидкої» доправила фахівця до шпиталю.

Там Луческу перебував під наглядом лікарів. Минулої п'ятниці в тренера двічі зупинилося серце. Утім, персонал зумів реанімувати фахівця. У вихідні стан румуна погіршився. У неділю медики вирішили ввести Луческу в стан штучної коми.

Ігрова кар'єра Мірчі Луческу

Мірча Луческу народився 29 липня 1945 року у Бухаресті. Виховувався у структурі столичного «Динамо». Дебютував у рідній команді в червні 1964 року. Грав на фланзі атаки. На зорі кар'єри також виступав на правах оренди за бухарестський «Спортул».

У складі «Динамо» завоював шість чемпіонських титулів і виграв один Кубок Румунії. Символічний прощальний матч у футболці «червоних псів» зіграв 16 травня 1990 року. Останні п'ять років ігрової кар'єри провів у «Корвінулі» з Гунедоари. На середині цього відрізку став гравцем-тренером і виграв Другий дивізіон у кампанії 1979/80.

У збірній Румунії дебютував у 1966 році. Був капітаном національної команди на ЧС-1970, а після поєдинку зі збірною Бразилії обмінявся футболками з Королем футболу Пеле. Загалом провів за «триколірних» 65 матчів, у яких забив 10 м'ячів.

Мірча Луческу (крайній ліворуч) перед поєдинком проти збірної Бразилії на ЧС-1970
фото: L'Equipe

Тренерська кар'єра Мірчі Луческу

У 1981-му вперше очолив збірну Румунії, пропрацював там п'ять років і взяв із національною командою участь в Євро-1984.

У 1985-1990 роках працював із бухарестським «Динамо». Пізніше тренував італійські («Піза», «Брешія» – двічі, «Реджана», «Інтер») та турецькі («Галатасарай», «Бешикташ») клуби. Двічі очолював бухарестський «Рапід», а також працював із пітерським «Зенітом». По два рази став чемпіоном Румунії та Туреччини, тріумфував у Серії B із «Брешією», виграв Суперкубок УЄФА з «Галатасараєм».

Луческу повернувся на місток національної команди в серпні 2024 року. «Триколірні» спершу тріумфували в групі 2 Дивізіону C Ліги націй, вигравши всі шість матчів. Згодом команда фінішувала третьою у групі H відбору до ЧС-2026, пропустивши вперед Австрію та Боснію і Герцеговину.

Мірча Луческу на чолі «Шахтаря»

Румунський фахівець очолив «гірників» 17 травня 2004 року. Формально першим трофеєм тренера на чолі донеччан став Кубок України 2003/04, який «Шахтар» виграв через два тижні. До фіналу команду довів Віктор Прокопенко.

Згодом Луческу вісім разів зробив «гірників» чемпіонами України. Також він виграв із командою шість кубків і сім Суперкубків України. У сезоні 2010/11 румун вивів «Шахтар» у чвертьфінал Ліги чемпіонів, де донеччани поступилися іспанській «Барселоні» (0:1, 1:5). Пішов із команди в травні 2016 року після двох поспіль кампаній без титулу Прем'єр-ліги.

Головний трофей Луческу біля керма «гірників» – Кубок УЄФА 2008/09. Той похід у єврокубках команда розпочала з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. У групі турніру «Шахтар» фінішував третім після «Барселони» та лісабонського «Спортінга» та вилетів у другий за рангом єврокубок.

На шляху до фіналу вітчизняний гранд вибив лондонський «Тоттнем», московський ЦСКА, французький «Марсель» та київське «Динамо». Суперником у фіналі став бременський «Вердер». У першому таймі команди обмінялися голами бразильців – на м'яч Луїса Адріано від «музик» відповів Налдо. А в овертаймі трофей «Шахтарю» приніс Жадсон.

Мірча Луческу, Рінат Ахметов і Даріо Срна з Кубком УЄФА
фото: ФК «Шахтар»

Мірча Луческу на чолі «Динамо»

У липні 2020 року фахівець сенсаційно зійшов на місток столичного гранда. Розпочав тренер роботу в Києві з перемоги над «Шахтарем» у Суперкубку України. Перший сезон на чолі «біло-синіх» Луческу завершив чемпіонським дублем – виграв УПЛ і Кубок України.

Також у дебютний сезон румунського тренера «Динамо» пробилося в груповий етап Ліги чемпіонів після двох раундів кваліфікації. В основній сітці змагань кияни набрали чотири очки та фінішували в квартеті третіми. Далі здолали бельгійський «Брюгге» в 1/16 фіналу Ліги Європи, але в наступній стадії вилетіли від іспанського «Вільярреала».

У наступній кампанії столичний гранд із Луческу на чолі набрав лише одне очко в групі Ліги чемпіонів. На зимову паузу біло-сині пішли з двоочковим відставання від «Шахтаря», але Прем'єр-ліга не відновила сезон після повномасштабного вторгнення РФ. А на третій рік результати команди погіршилися відчутніше – четверте місце в чемпіонаті та фіаско на євроварені. Пішов із команди в листопаді 2023 року.

Теги: Мірча Луческу НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть тренер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гравці «Динамо» та «Карпат» не стримали емоцій
Було дуже гаряче. «Динамо» та «Карпати» влаштували масову сутичку наприкінці гри УПЛ
5 квiтня, 10:45
Антоніо Рюдігер переконав гранд у власній профпридатності
«Реал» прагне втримати досвідченого оборонця – інсайдер
30 березня, 11:58
Збірна Швеції ще не перемагала українців на офіційному рівні
Матч Україна – Швеція. Англійський маг і «Три корони»: досьє на суперників нашої збірної чемпіонат світу
26 березня, 12:31
Нещодавно Патріарх Філарет відзначив своє 97-річчя
«Був схожий на старезний дуб». Як українські політики згадують Патріарха Філарета
20 березня, 17:15
Україна вестиме боротьбу за потрапляння на Чемпіонат світу з кіберфутболу
Кваліфікація до Чемпіонату світу з кіберфутболу: визначилися дати старту і основні дисципліни
19 березня, 11:46
«Поліські вовки» здобули чергову перемогу
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ Реклама
18 березня, 19:53
19-річний Сенні Маюлу успішно вийшов на заміну, забивши третій гол для ПСЖ
ПСЖ не лишив шансів «Челсі» у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Реклама
18 березня, 00:35
Федеріко Вальверде провів один з найкращих поєдинків за «Реал» у кар'єрі
Битва грандів. Як зіграв «Реал» проти «Манчестер Сіті» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Реклама
12 березня, 00:42
Іран відмовився від участі у Чемпіонаті світу 2026
Іран став першою за 76 років збірною, яка відмовилася від участі у Чемпіонаті світу з футболу
11 березня, 16:38

Новини

ПСЖ – «Ліверпуль». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
ПСЖ – «Ліверпуль». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Визначилася перша пара 1/8 фіналу Кубка Стенлі
Визначилася перша пара 1/8 фіналу Кубка Стенлі
Тренерка з РФ вилаялася, коментуючи недопуск російських фігуристів до змагань
Тренерка з РФ вилаялася, коментуючи недопуск російських фігуристів до змагань
Титулована російська батутистка пропустить Чемпіонат Європи через проблеми з візою
Титулована російська батутистка пропустить Чемпіонат Європи через проблеми з візою
Президент УЄФА заявив, що Луческу був видатною особистістю
Президент УЄФА заявив, що Луческу був видатною особистістю
Лунін відреагував на поразку від «Баварії» у чвертьфіналі Ліги чемпіонів
Лунін відреагував на поразку від «Баварії» у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Новини

Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Сьогодні, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Сьогодні, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Сьогодні, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
6 квiтня, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
6 квiтня, 09:53

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua