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    Україна буде однією з найтепліших країн в Європі: прогноз погоди на п’ятницю

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    Вдень погода обіцяє справжнє весняне тепло - Україна буде однією з найтепліших країн в Європі: прогноз погоди на п’ятницю
    Вдень погода обіцяє справжнє весняне тепло
    Фото з відкритих джерел

    У Києві передбачається близько +10 градусів

    У п’ятницю, 26 лютого, в Україні очікується температура повітря протягом дня в західній частині України досягатиме +10+16 градусів. Про це написала синоптик Наталія Діденко у Facebook.

    «На решті території очікується +7+12 градусів. Трохи свіжіше буде на Сході та північному сході України, вдень +5+9 градусів. Нічні градуси ще трохи підхоплюватимуть незначним морозцем, 26-го лютого суттєві опади в більшості наших областей малоймовірні. А ось вітер може бути рвучким, некомфортним», – йдеться в повідомленні.

    У Києві завтра опади – навряд чи будуть. Вдень погода обіцяє справжнє весняне тепло – у столиці передбачається близько +10 градусів.

    Наталія Діденко зазначила, що обов'язково використайте завтрашню п'ятницю для прогулянки – бо вже у суботу-неділю прийдуть опади й похолодає.

    Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань, який у своїх розрахунках використовує старовинну методику – Брюсів календар, що враховує вплив на погоду розташування планет Сонячної системи, – розрахував, якою буде весна 2021 року.

    В цілому, за його розрахунками, весна виявиться пізньою і короткою. У березні вона часом буде схожою на теплу зиму, а в травні – на спекотне комфортне літо.

    За його словами, березень почнеться снігом, дощами і морозами, але холоди підуть вже 5-6 березня, опади припиняться, вдень температура підніметься вище нуля.

    По-справжньому весняна погода протримається з 10 по 15-16 березня, потім знову повернеться зима.

    Теги: прогноз погоди Україна повітря вітер весна
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