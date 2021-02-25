Україна буде однією з найтепліших країн в Європі: прогноз погоди на п’ятницю

У Києві передбачається близько +10 градусів

У п’ятницю, 26 лютого, в Україні очікується температура повітря протягом дня в західній частині України досягатиме +10+16 градусів. Про це написала синоптик Наталія Діденко у Facebook.

«На решті території очікується +7+12 градусів. Трохи свіжіше буде на Сході та північному сході України, вдень +5+9 градусів. Нічні градуси ще трохи підхоплюватимуть незначним морозцем, 26-го лютого суттєві опади в більшості наших областей малоймовірні. А ось вітер може бути рвучким, некомфортним», – йдеться в повідомленні.

У Києві завтра опади – навряд чи будуть. Вдень погода обіцяє справжнє весняне тепло – у столиці передбачається близько +10 градусів.

Наталія Діденко зазначила, що обов'язково використайте завтрашню п'ятницю для прогулянки – бо вже у суботу-неділю прийдуть опади й похолодає.

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань, який у своїх розрахунках використовує старовинну методику – Брюсів календар, що враховує вплив на погоду розташування планет Сонячної системи, – розрахував, якою буде весна 2021 року.

В цілому, за його розрахунками, весна виявиться пізньою і короткою. У березні вона часом буде схожою на теплу зиму, а в травні – на спекотне комфортне літо.

За його словами, березень почнеться снігом, дощами і морозами, але холоди підуть вже 5-6 березня, опади припиняться, вдень температура підніметься вище нуля.

По-справжньому весняна погода протримається з 10 по 15-16 березня, потім знову повернеться зима.