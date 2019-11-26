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    Зеленський обговорив зі спікером парламенту Естонії перспективи міжпарламентського співробітництва

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    <span>У Таллінні президент України Володимир Зеленський зустрівся зі cпікером Рійгікогу (парламенту) Естонської Республіки Хенном Пиллуаасом</span> - Зеленський обговорив зі спікером парламенту Естонії перспективи міжпарламентського співробітництва
    У Таллінні президент України Володимир Зеленський зустрівся зі cпікером Рійгікогу (парламенту) Естонської Республіки Хенном Пиллуаасом
    Фото: president.gov.ua

    Володимир Зеленськийподякував Хенну Пиллуаасу за активну позицію парламенту Естонії в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України

    Президент Володимир Зеленський обговорив зі спікером парламенту Естонії Хенном Пиллуаасом перспективи міжпарламентського співробітництва і налагодження ефективних робочих контактів між парламентами двох держав. Про це йдеться у повідомленні пресслужби президента.

    У Таллінні Зеленський під час зустрічі подякував Пиллуаасу за активну позицію парламенту Естонії в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

    Президент високо оцінив, що Естонія солідарна з Україною щодо засудження рішення про повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

    Він наголосив на важливості ініціативи «Балтік плюс» в ПАРЄ.

    Як раніше заявив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, Україна зацікавлена у приєднанні до Ініціативи трьох морів (Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Словенія, Австрія, Хорватія і Болгарія) і в поглибленні секторальної співпраці з Європейським Союзом (ЄС). 

    Також зазначалось, що Україна перейматиме провідний досвід Естонії у сферах діджиталізації, е-урядування та кібербезпеки.

    Як повідомлялось, Володимир Зеленський і Керсті Кальюлайд підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці між країнами.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою розпочав офіційний візит до Естонії.

    ЄС Естонія ПАРЄ Володимир Зеленський президент парламент діджиталізації
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