Зеленський обговорив зі спікером парламенту Естонії перспективи міжпарламентського співробітництва



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У Таллінні президент України Володимир Зеленський зустрівся зі cпікером Рійгікогу (парламенту) Естонської Республіки Хенном Пиллуаасом Фото: president.gov.ua

Володимир Зеленськийподякував Хенну Пиллуаасу за активну позицію парламенту Естонії в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України

Президент Володимир Зеленський обговорив зі спікером парламенту Естонії Хенном Пиллуаасом перспективи міжпарламентського співробітництва і налагодження ефективних робочих контактів між парламентами двох держав. Про це йдеться у повідомленні пресслужби президента.

У Таллінні Зеленський під час зустрічі подякував Пиллуаасу за активну позицію парламенту Естонії в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

Президент високо оцінив, що Естонія солідарна з Україною щодо засудження рішення про повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Він наголосив на важливості ініціативи «Балтік плюс» в ПАРЄ.

Як раніше заявив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, Україна зацікавлена у приєднанні до Ініціативи трьох морів (Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Словенія, Австрія, Хорватія і Болгарія) і в поглибленні секторальної співпраці з Європейським Союзом (ЄС).

Також зазначалось, що Україна перейматиме провідний досвід Естонії у сферах діджиталізації, е-урядування та кібербезпеки.

Як повідомлялось, Володимир Зеленський і Керсті Кальюлайд підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці між країнами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою розпочав офіційний візит до Естонії.