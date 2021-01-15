Україна оновила список країн «червоної зони»: що змінилося

Список країн «червоної зони» зменшився на 12 держав

Україна скоротила список країн «червоної зони» до 66. Це на 12 країн менше, ніж у минулому списку.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Так, із списку країн «червоної зони» виключили Туреччину, Молдову, Боснію, Вірменію, Йорданію, Беліз, Азербайджан, Болгарію, Норвегію, Суринам, Парагвай, Домініканську Республіку та Іран.

Нагадаємо, до «червоної зони» потрапляють ті країни, в яких захворюваність на ковід вище, ніж в Україні. По поверненню з цих країн в Україну необхідно піти на самоізоляцію на 14 днів за допомогою програми «Вдома» або протягом доби зробити ПЛР-тест. У разі негативного результату самоізоляція не потрібна. Також можна приїхати з готовим тістом, зробленим не раніше ніж за 48 годин до перетину кордону.

Варто знати, що Франція запроваджує комендантську годину в усій країні через Covid-19. Обмеження триватимуть не менш як 15 днів. Вони пов’язані з високим рівнем захворюваності та появою нового штаму вірусу, який прийшов із Великої Британії.

Крім того, на українсько-словацькому кордоні змінився пункт пропуску пішоходів. Припиняється пропуск пішоходів у пункті пропуску «Вишнє Нємецке» (з українського боку пункт пропуску «Ужгород»). Зазначається, що одночасно відновлюється оформлення пішоходів у пункті пропуску «Убля» («Малий Березний»). Пункт пропуску «Велке Слеменце» («Малі Селменці») залишається тимчасово закритим.

Також цього тижня Німеччина і Австрія змінили умови в’їзду.