У викраденні Чауса брали участь співробітники державної охорони Молдови – ЗМІ
Видання посилається на копію доповідної записки підполковника управління внутрішньої безпеки СІБ на ім'я колеги з іншого управління
До викрадення українського судді-утікача Миколи Чауса причетні 29 співробітників державної охорони Молдови. Про це, з посиланням на документ, отриманий від джерела, пише молдовське видання Newsmaker.md.
Видання посилається на копію доповідної записки підполковника управління внутрішньої безпеки СІБ на ім'я колеги з іншого управління, яке начебто редакції надало джерело.
У записці говориться, що в зв'язку з інформацією, що з'явилася в публічному просторі про співучасть СІБ у викраденні громадянина України екссудді Миколи Чауса, управління внутрішньої безпеки почало розслідування можливої участі співробітників СІБ в цій справі.
У документі йдеться, що в результаті спеціальних заходів вдалося отримати інформацію про можливу участь у викраденні співробітників Служби держохорони та наводяться імена і прізвища 29 співробітників Служби держохорони Республіки Молдова.
Раніше стало відомо, що голова парламентської слідчої комісії Молдови привезе в Україну результати розслідування викрадення Чауса. В інтерв’ю «Главкому» 5 травня Нестасе заявив, що правоохоронні органи Молдови справу вже розкрили.
Як стало відомо журналістам-розслідувачам в Україні й Молдові, до викрадення Чауса причетні представники спецслужб України.
Читайте також:
- «Загроз у відносинах між країнами немає». Інтерв’ю посла України в Молдові Марка Шевченка
- Поперек гирла. Чи домовляться Київ та Кишинів про Дністер
- Викрадення судді Чауса. У Молдові називають це нападом на національну безпеку
- Молдовський юрист пояснив, чим небезпечна паспортизація РФ на окупованих територіях