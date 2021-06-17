У викраденні Чауса брали участь співробітники державної охорони Молдови – ЗМІ

Видання посилається на копію доповідної записки підполковника управління внутрішньої безпеки СІБ на ім'я колеги з іншого управління

До викрадення українського судді-утікача Миколи Чауса причетні 29 співробітників державної охорони Молдови. Про це, з посиланням на документ, отриманий від джерела, пише молдовське видання Newsmaker.md.

Видання посилається на копію доповідної записки підполковника управління внутрішньої безпеки СІБ на ім'я колеги з іншого управління, яке начебто редакції надало джерело.

У записці говориться, що в зв'язку з інформацією, що з'явилася в публічному просторі про співучасть СІБ у викраденні громадянина України екссудді Миколи Чауса, управління внутрішньої безпеки почало розслідування можливої участі співробітників СІБ в цій справі.

У документі йдеться, що в результаті спеціальних заходів вдалося отримати інформацію про можливу участь у викраденні співробітників Служби держохорони та наводяться імена і прізвища 29 співробітників Служби держохорони Республіки Молдова.

Раніше стало відомо, що голова парламентської слідчої комісії Молдови привезе в Україну результати розслідування викрадення Чауса. В інтерв’ю «Главкому» 5 травня Нестасе заявив, що правоохоронні органи Молдови справу вже розкрили.

Як стало відомо журналістам-розслідувачам в Україні й Молдові, до викрадення Чауса причетні представники спецслужб України.

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