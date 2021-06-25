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    Викрадення судді Чауса: наступний склад парламенту Молдови продовжить розслідування

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    Василе Нестасе &ndash; голова ТСК про викрадення українського судді:&nbsp;Те, що сталося, це загроза національній безпеці Республіки Молдова - Викрадення судді Чауса: наступний склад парламенту Молдови продовжить розслідування
    Василе Нестасе – голова ТСК про викрадення українського судді: Те, що сталося, це загроза національній безпеці Республіки Молдова
    Фото: a-tv.md

    Звіт тимчасової слідчої комісії вже зареєстрований у секретаріату парламенту Молодови

    Наступний склад парламенту Молдови продовжить розслідування справи Чауса. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив голова тимчасової слідчої комісії (ТСК), депутат молдавського парламенту Василе Нестасе.

    «Я вважаю, що і наступний парламент повинен займатися цією справою (розслідування обставин викрадення українського судді-утікача Миколи Чауса). Тому що це справа державної ваги, це справа, яка стосується безпеки громадян і безпеки держави. Те, що сталося, це загроза національній безпеці Республіки Молдова», – сказав Нестасе.

    Він додав, що звіт ТСК вже зареєстрований у секретаріату парламенту і серед рекомендацій – продовження терміну роботи тимчасової комісії у наступному складі парламенту.

    Відмітимо, 11 липня у Республіці Молдова пройдуть дострокові парламентські вибори.

    Як відомо, Миколи Чаус втік до Молдови в 2016 році після того, Верховна Рада зняла з нього суддівську недоторканність, а НАБУ звинуватило в корупційних злочинах. Українського суддю викрали в Кишиневі 3 квітня.

    За фактом зникнення Чауса в молдавському парламенті створили тимчасову слідчу комісію.

    Напередодні у Молдові розповіли нові деталі співпраці спецслужб з Україною у справі викрадення Чауса.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що у викраденні Чауса брали участь співробітники державної охорони Молдови.

    Також стало відомо, що голова парламентської слідчої комісії Молдови привезе в Україну результати розслідування викрадення Чауса. В інтерв’ю «Главкому» 5 травня Нестасе заявив, що правоохоронні органи Молдови справу вже розкрили.

    Детальніше читайте у матеріалі: «Зеленський хоче цим скористатися». Голова тимчасової комісії по викраденню судді Чауса в Молдові коментує підсумки розслідування
    Теги: вибори Молдова викрадення суддя розслідування Україна Микола Чаус
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    Викрадення судді Чауса: наступний склад парламенту Молдови продовжить розслідування