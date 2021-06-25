Викрадення судді Чауса: наступний склад парламенту Молдови продовжить розслідування
Звіт тимчасової слідчої комісії вже зареєстрований у секретаріату парламенту Молодови
Наступний склад парламенту Молдови продовжить розслідування справи Чауса. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив голова тимчасової слідчої комісії (ТСК), депутат молдавського парламенту Василе Нестасе.
«Я вважаю, що і наступний парламент повинен займатися цією справою (розслідування обставин викрадення українського судді-утікача Миколи Чауса). Тому що це справа державної ваги, це справа, яка стосується безпеки громадян і безпеки держави. Те, що сталося, це загроза національній безпеці Республіки Молдова», – сказав Нестасе.
Він додав, що звіт ТСК вже зареєстрований у секретаріату парламенту і серед рекомендацій – продовження терміну роботи тимчасової комісії у наступному складі парламенту.
Відмітимо, 11 липня у Республіці Молдова пройдуть дострокові парламентські вибори.
Як відомо, Миколи Чаус втік до Молдови в 2016 році після того, Верховна Рада зняла з нього суддівську недоторканність, а НАБУ звинуватило в корупційних злочинах. Українського суддю викрали в Кишиневі 3 квітня.
За фактом зникнення Чауса в молдавському парламенті створили тимчасову слідчу комісію.
Напередодні у Молдові розповіли нові деталі співпраці спецслужб з Україною у справі викрадення Чауса.
Раніше ЗМІ повідомляли, що у викраденні Чауса брали участь співробітники державної охорони Молдови.
Також стало відомо, що голова парламентської слідчої комісії Молдови привезе в Україну результати розслідування викрадення Чауса. В інтерв’ю «Главкому» 5 травня Нестасе заявив, що правоохоронні органи Молдови справу вже розкрили.