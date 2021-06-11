Вітренко визнав, що його призначення головою «Нафтогазу» не відповідало «західним стандартам»

Вітренко: «Уся ситуація навколо «Нафтогазу» в якийсь момент перестала відповідати вимогам ОЕСР»

Голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко визнав, що здійснені урядом України наприкінці квітня кадрові зміни на чолі компанії не відповідали «певним західним стандартам». Про це Вітренко заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Зараз немає жодних питань щодо їхньої (рішень уряду) законності. І зараз справді стає зрозуміло, що ці дії мали добрі наміри, хоча й не відповідали принципам корпоративного управління ОЕСР (Організації економічного співробітництва і розвитку) і певним західним стандартам», – сказав Вітренко.

Водночас він наголошує, що «вся ситуація навколо «Нафтогазу» в якийсь момент перестала відповідати вимогам ОЕСР».

«Це був ланцюжок емоційних реакцій обох сторін на проблему, якої б не було або яку можна було б вирішити, якби реформа корпоративного управління була здійснена у повній відповідності з цими принципами ОЕСР», – вважає Вітренко.

Наглядова рада національної компанії «Нафтогаз» готова продовжувати співпрацю з призначеним урядом головою правління Юрієм Вітренком, повідомила 19 травня голова ради Клер Споттісвуд.

Тим часом, колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв переконаний, що запуск проекту «Північний потік 2» стане великим «програшем» для України. Він також висловив занепокоєння, що керівництво «Нафтогазу» не бере участі у переговорах, що проходять зараз у США.