У МЗС назвали умову України для запуску «Північного потоку-2»

Кулеба: «Північний потік-2» – це насамперед загроза безпеці Україні, а не лише економіці

Україна виступає проти «Північного потоку-2» і умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України. Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба у понеділок, повідомляє «Європейська правда».

Міністр наголосив, що «Північний потік-2» – це насамперед загроза безпеці Україні, а не лише економіці.

«Ми проти «Північного потоку-2». Умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України. Це буде чесна компенсація загроз», – заявив Кулеба у своєму Twitter.

Глава МЗС зазначив, що таку позицію висловив на переговорах минулого тижня у Берліні.

Нагадаємо, в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt Кулеба зазначив, що Київ готовий вести переговори про компенсації через втрату надходжень від транзиту газу після запуску газопроводу «Північний потік-2», але «не обов’язково погодиться на те, що пропонують».

Держсекретар США Ентоні Блінкен 8 червня повідомив, що Вашингтон і Берлін обговорюють варіанти пом'якшення наслідків введення в дію газопроводу. За його словами, один із варіантів, який Вашингтон обговорює з європейськими партнерами, – гарантувати, що Україна продовжуватиме отримувати збори за транзит газу протягом «багатьох років у майбутньому».