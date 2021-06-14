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    У МЗС назвали умову України для запуску «Північного потоку-2»

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    Кулеба: &laquo;Ми проти &laquo;Північного потоку-2&raquo; - У МЗС назвали умову України для запуску «Північного потоку-2»
    Кулеба: «Ми проти «Північного потоку-2»
    Фото: з відкритих джерел

    Кулеба: «Північний потік-2» – це насамперед загроза безпеці Україні, а не лише економіці

    Україна виступає проти «Північного потоку-2» і умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України. Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба у понеділок, повідомляє «Європейська правда».

    Міністр наголосив, що «Північний потік-2» – це насамперед загроза безпеці Україні, а не лише економіці.

    «Ми проти «Північного потоку-2». Умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України. Це буде чесна компенсація загроз», – заявив Кулеба у своєму Twitter.

    Глава МЗС зазначив, що таку позицію висловив на переговорах минулого тижня у Берліні.

    Нагадаємо, в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt Кулеба зазначив, що Київ готовий вести переговори про компенсації через втрату надходжень від транзиту газу після запуску газопроводу «Північний потік-2», але «не обов’язково погодиться на те, що пропонують».

    Держсекретар США Ентоні Блінкен 8 червня повідомив, що Вашингтон і Берлін обговорюють варіанти пом'якшення наслідків введення в дію газопроводу. За його словами, один із варіантів, який Вашингтон обговорює з європейськими партнерами, – гарантувати, що Україна продовжуватиме отримувати збори за транзит газу протягом «багатьох років у майбутньому».

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    Теги: МЗС США міністр транзит Дмитро Кулеба Північний потік-2
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    У МЗС назвали умову України для запуску «Північного потоку-2»