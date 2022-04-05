Україна готова вступити до НАТО хоч завтра, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна вступила б до НАТО завтра, але її ніхто не запросить так швидко

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із представниками вітчизняних медіа

Одним із питань, яке зацікавило журналістів, був можливий вступ України до НАТО чи підписання якихось інших оборонних угод. Зеленський відповів, що безпековий союз для України є важливим.

Президент запевнив, що Україна готова до вступу в Північноатлантичний альянс. Зеленський додав, що він говорив про це із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, із представниками країн, від яких реально залежить вступ до Альянсу.

«Якщо завтра нам запропонують вступити до НАТО, завтра, не грати з нашими життями, а серйозно – будемо вступати», – заявив глава держави.

Але, разом з тим, він пояснив, що цього, на жаль, не буде. «І не сталося, на жаль», – нагадав Зеленський.

Тому, пояснив глава держави, Україна буде вибудовувати такі гарантії безпеки, які можуть захистити життя.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до колишніх канцлера Німеччини й президента Франції Ангели Меркель й Ніколи Саркозі. Запросив їх особисто відвідати Бучу, аби побачити закатованих українців й наслідки політичних поступок Росії.

Зеленський також нагадав, що 3 квітня виповнилося 14 років саміту НАТО в Бухаресті, коли був шанс забрати Україну з «сірої зони» на сході Європи.

Екс-канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка тоді, 2008 року, відмовила Україні у наданні Плану дій щодо членства в НАТО, досі упевнена, що вчинила тоді правильно.

Додамо, що на українсько-російських переговорах у Стамбулі, які мали місце 29 березня, представники України запропонували проєкт договору про гарантії безпеки для України. У цьому проєкті йдеться про те, що країни-гаранти мають протягом 72 годин після початку агресії третьої сторони проти України надати повну військову допомогу, фактично вступивши у війну з агресором. Українська делегація назвала цей пункт угоди жорсткішим аналогом статті 5 Статуту НАТО, який вимагає від усіх членів Альянсу реагувати на агресію проти однієї із країн НАТО, як на агресію проти самих себе.