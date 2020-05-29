У Будапешті триває зустріч глав МЗС України та Угорщини



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Кулеба і Сійярто 29 травня проводять зустріч у Будапешті

Міністри зустрілись в Будапешті говорити про примирення

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Угорщини Петер Сійярто розпочали зустріч у Будапешті.

Про це повідомила у Facebook посол України в Угорщині Любов Непоп.

«Розпочався візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Угорщину - перший невіртуальний візит на посаді міністра закордонних справ і перший з часу запровадження обмежувальних заходів у контексті протидії пандемії коронавірусу Covid-19», - написала дипломатка.

Як повідомляла раніше пресслужба МЗС, у ході візиту сторони обговорять подальший розвиток інвестиційної та торговельної співпраці України та Угорщини, втілення інфраструктурних проєктів, шляхи подальшої координації зусиль з подолання наслідків пандемії Covid-19.

Кулеба та Сійярто також приділять увагу вирішенню низки проблемних питань українсько-угорських відносин, підготовці до зустрічі лідерів України та Угорщини, президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Між іншим, у березні Угорщина заявила, що й надалі блокуватиме засідання Україна-НАТО. Таким чином Будапешт намагається тиснути на Київ, посилаючись на «захист прав національних меншин».

До відома, 14 листопада 2019 року року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що «українці не є партнерами»: Будапешт вимагає створення угорського анклаву з центром у Берегові.

Нагадаємо, Угорщина пред’являє претензії до України через два закони, що були прийняті у 2017 (Закон про освіту) і 2019 (Закон про функіонування української мови як державної) роках. У Будапешті вважають, що обидва документи порушують право на використання мови національними меншинами. Ще два роки тому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сиятро заявив, що уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною.

Наприкінці жовтня 2019 року Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО стосовно України і у листопаді голова комітету парламенту Угорщини з питань національної єдності Янош Бенцик заявив, що Угорщина і надалі послідовно блокуватиме зближення України із Північноатлантичним альянсом та ЄС.