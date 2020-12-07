Чехія планує відмовитися від вугілля до 2038 року

Це дозволить скоротити викиди вуглекислого газу на 138 млн тонн до 2050 року

Чехія може повністю відмовитися від використання вугілля з 2038 року, повідомив міністр промисловості та торгівлі Чехії Карел Гавлічек, пише Укрінформ.

«Вугільна комісія вирішила, що рік, який вона рекомендуватиме уряду, – 2038 рік. Це реалістичний термін для відмови від використання вугілля для вироблення тепла та електроенергії у Чеській Республіці», – заявив Гавлічек.

У разі схвалення урядом такого плану, з 2038 року у країні все вугільні ТЕС будуть зупинені. За словами міністра, це дозволить скоротити викиди вуглекислого газу на 138 млн тонн до 2050 року.

Також до 2050 року Чехія планує інвестувати в нові джерела енергії близько 16 млрд доларів.

Метою відмови від вугілля є як декарбонізація економіки, так і забезпечення енергетичної безпеки країни.

Комісія також буде рекомендувати уряду створення фонду справедливої трансформації для вугледобувних регіонів – Моравсько-Сілезького, Устецького і карловарського.

Нагадаємо, що більшість європейських країн відмовляються від вугілля, наприклад, Німеччина планує повністю припинити його використання у 2038 році, Польща оголосила дедлайном 2049 рік.

До слова, Ватикан закликав відмовлятися від вугілля.