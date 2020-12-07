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    У світі

    Чехія планує відмовитися від вугілля до 2038 року

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    Чехія буде закривати шахти - Чехія планує відмовитися від вугілля до 2038 року
    Чехія буде закривати шахти
    Фото з відкритих джерел

    Це дозволить скоротити викиди вуглекислого газу на 138 млн тонн до 2050 року

    Чехія може повністю відмовитися від використання вугілля з 2038 року, повідомив міністр промисловості та торгівлі Чехії Карел Гавлічек, пише Укрінформ.

    «Вугільна комісія вирішила, що рік, який вона рекомендуватиме уряду, – 2038 рік. Це реалістичний термін для відмови від використання вугілля для вироблення тепла та електроенергії у Чеській Республіці», – заявив Гавлічек.

    У разі схвалення урядом такого плану, з 2038 року у країні все вугільні ТЕС будуть зупинені. За словами міністра, це дозволить скоротити викиди вуглекислого газу на 138 млн тонн до 2050 року.

    Також до 2050 року Чехія планує інвестувати в нові джерела енергії близько 16 млрд доларів.

    Метою відмови від вугілля є як декарбонізація економіки, так і забезпечення енергетичної безпеки країни.

    Комісія також буде рекомендувати уряду створення фонду справедливої трансформації для вугледобувних регіонів – Моравсько-Сілезького, Устецького і карловарського.

    Нагадаємо, що більшість європейських країн відмовляються від вугілля, наприклад, Німеччина планує повністю припинити його використання у 2038 році, Польща оголосила дедлайном 2049 рік.

    До слова, Ватикан закликав відмовлятися від вугілля.

    Теги: ТЕС міністр вугілля Чехія
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