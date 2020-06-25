Ватикан закликав відмовлятися від вугілля нова енергія



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Ватикан підтримав розвиток альтернативної енергетики

Папа Римський закликав уникати підтримки компаній, які завдають шкоди людській або соціальній екології

Ватикан закликав католиків і приватний сектор «поступово і без затримок» відмовлятися від послуг виробників викопного палива і інших організацій, які шкодять клімату.

Відповідну заяву зроблено в енцикліці Ватикану Laudato Si, написану Папою римським Франциском. Документ є чимось на зразок керівництва з найкращої практики для церковних лідерів і працівників. У ньому Папа сказав, що «тимчасово можуть бути використані менш шкідливі альтернативи», і закликав багатші країни допомогти фінансувати витрати, щоб вони «не перекладалися на найбідніші країни».

«Створення безпечних, доступних, надійних і ефективних енергетичних систем на основі відновлюваних джерел енергії дозволило б задовольнити потреби найбідніших верств населення і в той же час уповільнити глобальне потепління», - сказав Франциск.

Документ закликає декарбонізувати енергетику і економіку і інвестувати в «чисту і поновлювану» енергію. У тексті наведено приклад єпархії Маасін на Філіппінах - першої єпархії в світі, яка забезпечила всі парафії сонячними панелями. Згадується також про «екологічний борг», який протягом історії накопичився у країн Півночі планети по відношенню до країн Півдня, які нерідко використовуються як «звалище для токсичних відходів». «Лінійна» економіка повинна бути замінена «круговою економікою», заснованою на довгостроковому збереженні і повторному використанні ресурсів.

Папа закликав католиків уникати «підтримки компаній, що завдають шкоди людській або соціальній екології», таких як виробники зброї і галузь викопного палива.