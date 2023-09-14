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Україна готується відкрити порти для всіх вантажів, у цьому допоможе глобальне страхування – Financial Times

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Україна готується відкрити порти для всіх вантажів, у цьому допоможе глобальне страхування – Financial Times
Зернова угода потрібна Росії, а не Україні, адже дала змогу контролювати український експорт. Вихід РФ з цієї угоди все змінив
ілюстративне фото

«Російському флоту зараз важко діяти в Чорному морі»

Financial Times розповіли, як Україна може розблокувати порти для всіх типів продукції Завдяки українським атакам на російські кораблі, Чорне море стає більш конкурентним простором, де російський флот уже не почувається у безпеці. Поряд з цим, Україна також готує механізми глобального страхування, які допоможуть розблокувати порти для експорту всіх видів продукції.

Про це йдеться у новому матеріалі видання Financial Times

«Як перший крок до відновлення чорноморських судноплавних маршрутів Україна завдала ударів з повітряних безпілотників по російським військово-морським базам у Криму. Також була створена загроза російському комерційному судноплавству, завдяки ударам морських безпілотників по російському танкеру та військовому кораблю на військово-морській базі Новоросійськ. Російському флоту зараз важко діяти в Чорному морі», – прокоментував виданню високопоставлений західний чиновник.

Також Київ відкрив «гуманітарний коридор» через Чорне море: кілька вантажних кораблів, у тому числі контейнеровоз «Джозеф Шульц», вийшли з морських портів Одеси і досягли безпечних вод членів НАТО Румунії та Болгарії. Але жодне судно поки не ризикнуло відправитися у зворотний шлях, вказує Financial Times.

«Було б добре, якби за вантажами приходили й порожні човни», – сказав виданню операційний директор найбільшого в Україні металургійного підприємства «Метінвест» Олександр Мироненко, який випустив через коридор три корабля.

Водночас учасники українського експортного ринку, опитані виданням, стверджують: Зернова угода потрібна Росії, а не Україні, адже дала змогу контролювати український експорт. Вихід РФ з цієї угоди все змінив.

«Чорноморський коридор – це не лише зерновий коридор. Це має бути всеекспортний коридор. Уся економіка України проходить через Чорне море», – каже Андрій Ставніцер, співвласник і виконавчий директор ТІС, термінального оператора чорноморського порту Південний.

Допомогти розблокувати порти для всіх видів вантажів може схема з глобальними страховиками, яку завершує Київ.

«Мета полягає в тому, щоб застрахувати до 30 суден, що прямують в Україну через її коридор щомісяця. При цьому збитки на суму до 30 мільйонів доларів покриваються державними коштами, фактично збереженими на депозитному рахунку», – пояснює Financial Times.

Теги: Чорне море економіка експорт Україна страхування зерно

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