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Україна повернула ще 13 дітей з окупованих територій (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна повернула ще 13 дітей з окупованих територій (відео)
В окупації дітей примушували ходити в російську школу, й погрожували мамі позбавити її батьківських прав
фото скріншот відео

Одну із дівчаток мама ховала від окупаційної влади та односельчан цілий рік, аби ніхто не дізнався, що дівчинка живе з нею й не примусив її навчатися в російській школі

Сьогодні, 12 вересня, в рамках 11 рятувальної місії Україна повернула ще 13 дітей з окупованих територій Херсонщини, Луганщини та Запорізької області. Про це повідомив виконавчий директор організації Save Ukraine, ексуповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

«Всього за результатами 11 рятувальних місій ми повернули в Україну 176 дітей», – розповів Кулеба.

Як розповів Кулеба, мама ховала Олесю від окупаційної влади та односельчан цілий рік, аби ніхто не дізнався, що дівчинка живе з нею й не примусив її навчатися в російській школі.

Микиту, Сашка й Андрія батьки відвезли до бабусі й дідуся на лівий берег, де тоді було позиції: мама переживала за Україну, а тато став проросійським. І саме тато зробив мамі заборону на виїзд дітей з території Росії. Там, в окупації дітей примушували ходити в російську школу, й погрожували мамі позбавити її батьківських прав.

«Врятувати цих дітей з окупації – завдання з зірочкою. Але наша команда Save Ukraine впоралася. Бо найважливіше — повернути дітей в Україну, на свободу, щоб дати їм можливість жити у вільній, щасливій країні», – додали у Save Ukraine.безпечніше. Але після звільнення Правобережжя родина опинилася розірваною. Батьки чекали деокупацію, щоб забрати дітей, але зрозуміли, це буде не скоро.

Розлучені батьки Поліни, Тараса й Матвія після початку повномасштабної війни зайняли різні

Відео повернення дітей в Україну оприлюднили на сторінці фонду у Fаcebook.

Раніше повідомлялося, що Україна повернула додому дев'ятьох дітей, яких викрали окупанти.

Теги: Україна батьки Микола Кулеба звільнення діти окупація

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