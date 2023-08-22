Гарантії підтримки України: Люксембург приєднався до Декларації G7

Володимир Зеленський: «Я вдячний Люксембургу за приєднання до Декларації G7 про гарантії безпеки для України»

Велике Герцогство Люксембург приєналося до Декларації G7 про підтримку України, погодженої у липні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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«Я вдячний Люксембургу за приєднання до Декларації G7 про гарантії безпеки для України. Я дякую Люксембургу та його народу за непохитну підтримку України, яка ґрунтується на спільних демократичних ідеалах та спільних інтересах нашої євроатлантичної родини», —– написав Зеленський.

Декларація G7 про підтримку України

Текст спільної Декларації країн G7 опубліковано на сайті президента України. Кожна з країн-членів G7 працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.

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Нагадаємо, до декларації «Великої сімки» щодо підтримки України, ухваленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі, приєдналася Республіка Косово. Зазначимо, 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили «гарантії безпеки» для України, які включають постачання сучасної військової техніки, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу у сфері кіберзахисту. Це рамковий документ – лідери G7 узгодили не конкретні параметри гарантій безпеки, а їхню рамку. Конкретні договори Україна буде підписувати з кожним гарантами окремо.