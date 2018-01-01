Україна і Німеччина домовились про діяльність сімей дипломатів

Клімкін та глава німецького МЗС Зігмар Габріель підписали угоду про трудову діяльність сімей дипломаті

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та глава німецького МЗС Зігмар Габріель підписали угоду про трудову діяльність сімей дипломатів. Про це йдеться у повідомленні МЗС України у Twitter. «Відбулося підписання Міністрами закордонних справ України та ФРН Угоди про трудову діяльність членів сімей співробітників дипломатичних



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Клімкін та глава німецького МЗС Зігмар Габріель підписали угоду про трудову діяльність сімей дипломаті

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та глава німецького МЗС Зігмар Габріель підписали угоду про трудову діяльність сімей дипломатів.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України у Twitter.

«Відбулося підписання Міністрами закордонних справ України та ФРН Угоди про трудову діяльність членів сімей співробітників дипломатичних представництв і консульських установ», — зазначили у відомстві.

Відбулося підписання Міністрами закордонних справ України та #ФРН Угоди про трудову діяльність членів сімей співробітників дипломатичних представництв і консульських установ pic.twitter.com/p1X96CVLNG — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 3 січня 2018 р.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з главою МЗС Німеччини Зіґмаром Ґабріелем у середу в Києві заявив, що Україна знайде важелі впливу на німецькі компанії, які вважають Крим російським.

Він підкреслив, що Україна доклала багато зусиль для того, щоб шахрайство Росії, як у випадку з поставками турбін Siemens в окупований Крим, більше не повторилося.