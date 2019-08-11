Команди морпіхів визнані найкращими серед артилеристів в Збройних силах України



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На результат змагань суттєво впливала злагодженість роботи в команді

В номінаціях на кращий екіпаж самохідних артилерійських установок (САУ) та розрахунок РСЗВ, перші місця посіли команди окремої бригади морської піхоти.

Кращим розрахунком великокаліберної артилерії стала команда окремої артилерійської бригади.

Як повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил, змагання між розрахунками великокаліберної артилерії, реактивних систем залпового вогню та екіпажами самохідних артилерійських установок відбулися в оперативно-тактичному угрупуванні «Схід».

Учасники змагалися у кількох спортивних та професійних номінаціях та демонстрували не лише індивідуальні навички, а й злагодженість роботи в команді.

Саме це суттєво впливало на остаточне місце команд у турнірній таблиці.

Нагадаємо, українські морські піхотинці взяли участь у військових навчаннях Agile Spirit 2019 (Спритний дух-2019), які з 27 липня до 9 серпня проходили в Грузії.