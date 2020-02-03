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    В Анкарі розповіли, про що говоритиме Ердоган у Києві

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    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган їде до Києва - В Анкарі розповіли, про що говоритиме Ердоган у Києві
    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган їде до Києва

    У рамках візиту відбудеться зустріч Зеленського і Ердогана у форматі віч-на-віч

    Під час візиту Реджепа Таїпа Ердогана у рамках засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною одним з пріоритетів буде нарощування бізнесової складової двосторонніх відносин.

    Про це повідомив голова групи дружби Туреччини й України Великих національних зборів (парламенту), депутат від Партії справедливості та розвитку Йилдирим Тугрул Тюркеш.

    «Перш за все хочу зауважити, що бізнесова складова недостатня для України та Туреччини. 4 млрд доларів товарообігу – це ніщо. Ми повинні збільшити його та сприяти бізнесу, співпраця має бути більш інтенсивною. Це номер один», - зазначив Йилдирим Тугрул Тюркеш.

    Ще одна актуальна складова, за його словами, - політична.

    «Номер два – це політичні питання. Туреччина в добрих відносинах з Україною. Але ми також маємо деякі відносини з Російською Федерацією. Ми намагаємося взяти на себе роль у вирішенні деяких питань. І ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямку», - додав депутат турецького парламенту.

    Як відомо, сьогодні Київ з візитом відвідає президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

    Джерело: Укрінформ

    Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Україна
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