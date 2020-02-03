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    Президенти України та Туреччини проводять зустріч з журналістами (трансляція)

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    Президенти України та Туреччини проводять зустріч з журналістами (трансляція)

    За підсумками засідання Стратегічної ради сторони підписали низку двосторонніх документів

    Зараз проходить спільна зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Турецької Республіки Реджепа Тайїпа Ердогана з представниками ЗМІ. Про це повідомляє Офіс президента у Facebook.

    Президенти вже провели офіційну частину зустрічі, під час перемовин сторони обговорили шляхи поглиблення стратегічного партнерства та співпраці у всіх напрямах взаємодії.

    За підсумками засідання Стратегічної ради сторони підписали низку двосторонніх документів.

    Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Росію у невиконанні раніше досягнутих домовленостей про припинення вогню в Сирії.

    На початку січня 2020 року Росія ввела в експлуатацію магістральний газопровід «Турецький потік». На церемонії введення в експлуатацію газопроводу були присутні Путін, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, Президент Сербії Олександр Вучич і прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.

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    Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Володимир Зеленський Україна Офіс президента
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