Президенти України та Туреччини проводять зустріч з журналістами (трансляція)



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За підсумками засідання Стратегічної ради сторони підписали низку двосторонніх документів

Зараз проходить спільна зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Турецької Республіки Реджепа Тайїпа Ердогана з представниками ЗМІ. Про це повідомляє Офіс президента у Facebook.

Президенти вже провели офіційну частину зустрічі, під час перемовин сторони обговорили шляхи поглиблення стратегічного партнерства та співпраці у всіх напрямах взаємодії.

За підсумками засідання Стратегічної ради сторони підписали низку двосторонніх документів.

Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Росію у невиконанні раніше досягнутих домовленостей про припинення вогню в Сирії.

На початку січня 2020 року Росія ввела в експлуатацію магістральний газопровід «Турецький потік». На церемонії введення в експлуатацію газопроводу були присутні Путін, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, Президент Сербії Олександр Вучич і прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.



