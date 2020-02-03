  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ердоган привітав почесну варту словами «Слава Україні»

    • Розсилка
    <span>Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган розпочав офіційний візит до України</span> - Ердоган привітав почесну варту словами «Слава Україні»
    Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган розпочав офіційний візит до України

    Проходячи повз почесну варту, президент Туреччини і заговорив українською мовою

    Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським привітав почесну варту в Києві і сказав українською мовою «Слава Україні».

    Онлайн-трансляцію вів Офіс президента України в понеділок, 3 лютого.

    Це сталося біля Маріїнського палацу, де відбувалася офіційна зустріч Зеленського з Ердоганом. Після того як машина з президентом Туреччини під'їхала, глави держав стояли біля головного входу, щоб традиційно зробити фото.

    Військовий оркестр виконав гімн України, і після цього Зеленський і Ердоган вирушили на спілкування тет-а-тет. Проходячи повз почесну варту, президент Туреччини і заговорив українською мовою.

    Як повідомлялося, у рамках візиту відбувається зустріч глав держав у форматі віч-на-віч, а також восьме засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною під співголовуванням Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана. Під час перемовин сторони обговорять шляхи поглиблення стратегічного партнерства та співпраці у всіх напрямах взаємодії.

    За підсумками засідання Стратегічної ради заплановано підписання низки двосторонніх документів.

    Реджеп Таїп Ердоган Володимир Зеленський президент Офіс президента
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ