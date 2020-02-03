Ердоган привітав почесну варту словами «Слава Україні»



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Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган розпочав офіційний візит до України

Проходячи повз почесну варту, президент Туреччини і заговорив українською мовою

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським привітав почесну варту в Києві і сказав українською мовою «Слава Україні».

Онлайн-трансляцію вів Офіс президента України в понеділок, 3 лютого.

Це сталося біля Маріїнського палацу, де відбувалася офіційна зустріч Зеленського з Ердоганом. Після того як машина з президентом Туреччини під'їхала, глави держав стояли біля головного входу, щоб традиційно зробити фото.

Військовий оркестр виконав гімн України, і після цього Зеленський і Ердоган вирушили на спілкування тет-а-тет. Проходячи повз почесну варту, президент Туреччини і заговорив українською мовою.

Як повідомлялося, у рамках візиту відбувається зустріч глав держав у форматі віч-на-віч, а також восьме засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною під співголовуванням Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана. Під час перемовин сторони обговорять шляхи поглиблення стратегічного партнерства та співпраці у всіх напрямах взаємодії.

За підсумками засідання Стратегічної ради заплановано підписання низки двосторонніх документів.