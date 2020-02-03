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    Ердоган і Зеленський проводять зустріч у Києві

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    <span>Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган мають спершу провести зустріч віч-на-віч</span> - Ердоган і Зеленський проводять зустріч у Києві
    Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган мають спершу провести зустріч віч-на-віч

    О 16 годині президенти візьмуть участь в українсько-турецькому бізнес-форумі

    Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган розпочав офіційний візит до України.

    Офіційна частина зустрічі з Володимиром Зеленським вже розпочалась, а о 16 президенти візьмуть участь в українсько-турецькому бізнес-форумі.

    Як повідомлялося, у рамках візиту відбудеться зустріч глав держав у форматі віч-на-віч, а також восьме засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною під співголовуванням Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана. Під час перемовин сторони обговорять шляхи поглиблення стратегічного партнерства та співпраці у всіх напрямах взаємодії.

    За підсумками засідання Стратегічної ради заплановано підписання низки двосторонніх документів.

    Глави держав також візьмуть участь у роботі Українсько-турецького бізнес-форуму.

    Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Росію у невиконанні раніше досягнутих домовленостей про припинення вогню в Сирії.

    На початку січня 2020 року Росія ввела в експлуатацію магістральний газопровід «Турецький потік». На церемонії введення в експлуатацію газопроводу були присутні Путін, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, Президент Сербії Олександр Вучич і прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.

    Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Володимир Зеленський Україна президент
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