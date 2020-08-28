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    Україна може пом'якшити правила в'їзду для іноземців

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    Держтуризм просить Кабмін пом&rsquo;якшити заборону на в&rsquo;їзд іноземців - Україна може пом'якшити правила в'їзду для іноземців
    Держтуризм просить Кабмін пом’якшити заборону на в’їзд іноземців

    Зміни планують внести на найближчому засіданні уряду

    Державне агентство з розвитку туризму (ДАРТ) спільно з Міністерством культури розробляють проект постанови про пом'якшення правил в'їзду для іноземців. Зокрема, в'їзд хочуть дозволити туристам з країн «зеленої зони».

    Про це повідомили в пресслужбі ДАРТ.

    Зміни планують внести на найближчому засіданні уряду.

    «Пропонується дозволити в'їзд в Україну іноземним громадянам з країн «зеленої зони», що прибувають з туристичною метою», - повідомили в агентстві.

    Як відомо, Україна закрила свої кордони для іноземних громадян. Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму позачерговому засіданні 27 серпня. Обмеження діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня.

    Компанія «Міжнародні авіалінії України» оголосила про скасування рейсів за дев'ятьма маршрутами і скорочення числа рейсів за сімома напрямками у другій половині вересня через введення заборони на в'їзд іноземців в країну.

    Водночас нагадаємо, що станом на 28 серпня 45 країн відкрили кордони для українців.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      114497
    • Хворіють
      56963
    • Одужали
      55083
    • Померли
      2451

    Зазначимо, що в Україні станом на ранок 28 серпня зафіксований антирекорд захворюваності коронавірусом. За минулу добу захворіли 2 438 людей, це на 464 людини більше, ніж учора (1 974). Загалом від початку пандемії одужало 55 083 людей, за минулу добу 866 осіб (вчора 763). Померло від початку епідемії 2 451 людина, за добу 48 –  (вчора 49). Від початку пандемії захворіли 114 497 українців.

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