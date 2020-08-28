Україна може пом'якшити правила в'їзду для іноземців



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Держтуризм просить Кабмін пом’якшити заборону на в’їзд іноземців

Зміни планують внести на найближчому засіданні уряду

Державне агентство з розвитку туризму (ДАРТ) спільно з Міністерством культури розробляють проект постанови про пом'якшення правил в'їзду для іноземців. Зокрема, в'їзд хочуть дозволити туристам з країн «зеленої зони».

Про це повідомили в пресслужбі ДАРТ.

Зміни планують внести на найближчому засіданні уряду.

«Пропонується дозволити в'їзд в Україну іноземним громадянам з країн «зеленої зони», що прибувають з туристичною метою», - повідомили в агентстві.

Як відомо, Україна закрила свої кордони для іноземних громадян. Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму позачерговому засіданні 27 серпня. Обмеження діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня.

Компанія «Міжнародні авіалінії України» оголосила про скасування рейсів за дев'ятьма маршрутами і скорочення числа рейсів за сімома напрямками у другій половині вересня через введення заборони на в'їзд іноземців в країну.

Водночас нагадаємо, що станом на 28 серпня 45 країн відкрили кордони для українців.

Коронавірус в Україні

Всього 114497

Хворіють 56963

Одужали 55083

Померли 2451

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Зазначимо, що в Україні станом на ранок 28 серпня зафіксований антирекорд захворюваності коронавірусом. За минулу добу захворіли 2 438 людей, це на 464 людини більше, ніж учора (1 974). Загалом від початку пандемії одужало 55 083 людей, за минулу добу 866 осіб (вчора 763). Померло від початку епідемії 2 451 людина, за добу 48 – (вчора 49). Від початку пандемії захворіли 114 497 українців.