Ще одна країна закрила кордони для українців
Влада Тунісу вважає Україну небезпечною країною
Уряд Тунісу вніс Україну до списку країн «червоної зони» через епідеміологічну ситуацію з коронавірусом. У зв'язку з цим українські туристи найближчим часом не зможуть відвідувати цю країну.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
«Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Туніс вніс Україну в «червону зону» епідеміологічної небезпеки. Тому, українці вже не можуть відвідувати цю країну», - йдеться в повідомленні.
Раніше Сейшельські острови закрили кордони для українських туристів через епідеміологічну ситуацію в країні.
Крім того, Єгипет посилив вимоги для туристів щодо тесту на коронавірус.
Як відомо, Україна закрила свої кордони для іноземних громадян. Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму позачерговому засіданні 27 серпня. Обмеження діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня.
Зазначимо, що в Україні станом на ранок 28 серпня зафіксований антирекорд захворюваності коронавірусом. За минулу добу захворіли 2 438 людей, це на 464 людини більше, ніж учора (1 974). Загалом від початку пандемії одужало 55 083 людей, за минулу добу 866 осіб (вчора 763). Померло від початку епідемії 2 451 людина, за добу 48 – (вчора 49). Від початку пандемії захворіли 114 497 українців.