Ще одна країна закрила кордони для українців



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Курорти Тунісу закрили для українців

Влада Тунісу вважає Україну небезпечною країною

Уряд Тунісу вніс Україну до списку країн «червоної зони» через епідеміологічну ситуацію з коронавірусом. У зв'язку з цим українські туристи найближчим часом не зможуть відвідувати цю країну.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

«Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Туніс вніс Україну в «червону зону» епідеміологічної небезпеки. Тому, українці вже не можуть відвідувати цю країну», - йдеться в повідомленні.

Раніше Сейшельські острови закрили кордони для українських туристів через епідеміологічну ситуацію в країні.

Крім того, Єгипет посилив вимоги для туристів щодо тесту на коронавірус.

Як відомо, Україна закрила свої кордони для іноземних громадян. Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму позачерговому засіданні 27 серпня. Обмеження діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня.