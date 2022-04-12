Україна може заробити мільйони доларів на знищеній техніці росіян – Forbes
ЗСУ уже знищили п'ять тисяч одиниць російської техніки
В Україні з початку повномасштабної війни з Росією бійці ЗСУ відправили на смітник 85 тисяч тонн військової техніки противника. Такі дані оприлюднив Forbes.
Якщо російські танки та бронетранспортери здати на металобрухт, − можна отримати $45 млн.
Увесь металобрухт, який залишила після себе «друга армія світу», умовно можна розподілити на категорії. Серед них:
- 75 тис. т – вуглецева та нержавіюча сталь;
- 2500 т – алюміній;
- 1 тис. т – мідь;
- понад 360 т титану та магнію;
- 10 кг платини,
- 18 кг золота;
- 1,2 тонни срібла.
Щоправда, утилізація військового металобрухту − це складний процес, який вимагає контролю з боку держави.
Так, утилізація та перероблення літаків перебуває під контролем СБУ, бо деякі компоненти мають стратегічне значення для оборонної промисловості держави.
А утилізацією стрілецької зброї займається Нацполіція.
Нагадаємо, за минулу добу українські військові знищили сім одиниць авіації ворога.
Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують повітряне протистояння із переважаючими силами противника – патрулюють повітряний простір, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які на різних напрямках завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях російських окупаційних військ.