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    Україна може заробити мільйони доларів на знищеній техніці росіян – Forbes

    Військові ЗСУ знищили рекордну кількість ворожої техніки&nbsp; - Україна може заробити мільйони доларів на знищеній техніці росіян – Forbes
    Військові ЗСУ знищили рекордну кількість ворожої техніки 
    фото з відкритих джерел

    ЗСУ уже знищили п'ять тисяч одиниць російської техніки

    В Україні з початку повномасштабної війни з Росією бійці ЗСУ відправили на смітник 85 тисяч тонн військової техніки противника. Такі дані оприлюднив Forbes.

    Якщо російські танки та бронетранспортери здати на металобрухт, − можна отримати $45 млн.

    Увесь металобрухт, який залишила після себе «друга армія світу», умовно можна розподілити на категорії. Серед них:

    • 75 тис. т – вуглецева та нержавіюча сталь;
    • 2500 т – алюміній;
    • 1 тис. т – мідь;
    • понад 360 т титану та магнію;
    • 10 кг платини,
    • 18 кг золота;
    • 1,2 тонни срібла.

    Щоправда, утилізація військового металобрухту − це складний процес, який вимагає контролю з боку держави.

    Так, утилізація та перероблення літаків перебуває під контролем СБУ, бо деякі компоненти мають стратегічне значення для оборонної промисловості держави.

    А утилізацією стрілецької зброї займається Нацполіція.

    Нагадаємо, за минулу добу українські військові знищили сім одиниць авіації ворога.

    Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують повітряне протистояння із переважаючими силами противника – патрулюють повітряний простір, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які на різних напрямках завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях російських окупаційних військ.

    Теги: росія ЗСУ війна Forbes
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    Україна може заробити мільйони доларів на знищеній техніці росіян – Forbes