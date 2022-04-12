Україна може заробити мільйони доларів на знищеній техніці росіян – Forbes

ЗСУ уже знищили п'ять тисяч одиниць російської техніки

В Україні з початку повномасштабної війни з Росією бійці ЗСУ відправили на смітник 85 тисяч тонн військової техніки противника. Такі дані оприлюднив Forbes.

Якщо російські танки та бронетранспортери здати на металобрухт, − можна отримати $45 млн.

Увесь металобрухт, який залишила після себе «друга армія світу», умовно можна розподілити на категорії. Серед них:

75 тис. т – вуглецева та нержавіюча сталь;

2500 т – алюміній;

1 тис. т – мідь;

понад 360 т титану та магнію;

10 кг платини,

18 кг золота;

1,2 тонни срібла.

Щоправда, утилізація військового металобрухту − це складний процес, який вимагає контролю з боку держави.

Так, утилізація та перероблення літаків перебуває під контролем СБУ, бо деякі компоненти мають стратегічне значення для оборонної промисловості держави.

А утилізацією стрілецької зброї займається Нацполіція.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові знищили сім одиниць авіації ворога.

Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують повітряне протистояння із переважаючими силами противника – патрулюють повітряний простір, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які на різних напрямках завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях російських окупаційних військ.