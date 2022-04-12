Україна націоналізує 10 російських кораблів

Власники намагались незаконно вивести кораблі з України, змінивши прапор країни «прописки»

Державне бюро розслідувань повідомило про вилучення 10 кораблів країни-агресора, які відтепер працюватимуть в інтересах економіки України. Про це повідомляє офіційний сайт правоохоронного відомства.

Слідчі ДБР за сприяння морської охорони та 17 прикордонного загону Держприкордонслужби завадили вивести з України вісім російських вантажних суден та два танкера. Судна знаходились в акваторії порту Одещини на профілактичних ремонтних роботах. Кораблі були задіяні у логістичних операціях РФ в акваторії Чорного моря та Дунаю.

Власники намагались незаконно вивести кораблі з України, змінивши прапор країни «прописки». Для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України судна були оцінені у 160 млн грн. За попередніми оцінками ця сума занижена, щонайменше, у п’ять разів.

Працівники ДБР передали російські судна на зберігання до Адміністрації морських портів України та подали відповідні матеріали до Одеської обласної військової адміністрації з ініціативою їх націоналізації.

Як відомо, в Україні триває 48-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.