Родина Ржавського визнала, що політика вбили рашисти та зробила офіційну заяву

Олександр Ржавський загинув і був похований на подвір’ї власного будинку

Родина відомого українського проросійського політика Олександра Ржавського підтвердила його загибель. Офіційна заява сім’ї Ржавського викладена на його сторінці у Facebook.

Олександр Ржавський був убитий російськими окупантами 27 березня 2022 року. Це сталося на території власного подвір’я політика, у місті Буча. Свідками убивства Ржавського стали його дружина та сестра.

Сім’я Ржавського визнала, що їхній будинок був захоплений рашистами: «Ворог переступив не тільки український кордон, але й поріг нашої оселі. Захищаючи нас, захищаючи свій дім Олександр загинув».

Родичі поховали екскандидата у президенти тут же, на території обійстя. «Дружині та сестрі довелося не тільки омити його захололе обличчя. Вони сховали його в рідній землі на подвір’ї», – говориться у офіційній заяві.

Втім, зазначила сім’я Олександра Ржавського, тіло загиблого буде перепоховане за усіма правилами на кладовищі. Зараз тривають слідчі та процесуальні дії щодо загибелі політика, про дату та час поховання родичі Ржавського повідомлять пізніше. Після цього на сторінці екснардепа будуть припинені публікації.

Заяву підписали найближчі родичі Олександра Ржавського:

Лариса Ржавська, дружина;

Олександр Ржавський, син;

Олексій Ржавський, син;

Аліса Ржавська, донька;

Юлія Ржавська, донька;

Зоя Ржавська, сестра;

Анастасія Кірєєва, сестра.

Нагадаємо, що про смерть Олександра Ржавського від рук представників «братнього народу», дружбу з яким він увесь час обстоював, стало відомо 8 квітня.

Журналіст Олександр Швець повідомив, що окупанти убили Ржавського, бо він відмовився наливати їм горілку, обурившись поведінкою рашистських військових.

Сьогодні, 12 квітня, російське пропагандистське видання РІА «Новості» виклало на своєму сайті аудіозапис розмови Олександра Ржавського із окупантами, зроблений, як зазначили у виданні, 30 березня – тобто через три дні після того, як, за свідченням сім’ї політика, він був убитий.