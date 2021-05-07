Україна надасть Індії кисень для протидії Covid-19

В Індії склалася критична ситуація із захворюваністю на коронавірус - у країні бракує лікарняних ліжок та медичного кисню

Уряд України запропонував підтримку уряду Індії

Уряд України опрацьовує питання надання Індії медичного кисню в рамках боротьби з коронавірусом.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі телеканалу «1+1».

«Уряд України запропонував підтримку уряду Індії. Так, як і всі країни, ми звернулися до Індії та спитали, яка допомога від України може бути їм надана. Вони відмовилися від усього, крім кисню, тому Україна готова надати для Індії кисень. Зараз технічно відпрацьовуються ці питання, і ми будемо в колі держав, які Індію підтримують», - зазначив Шмигаль.

Прем'єр також прокоментував процес вакцинації проти коронавірусу в Україні. За його словами, ситуація показала, що на день можна робити щеплення понад 80 тисячам людей. «І це не на повну потужність ще запрацювали кабінети вакцинації, тому будемо продовжувати нарощувати темпи», - запевнив глава уряду.

Як повідомлялося, за останні тижні в Індії склалася критична ситуація із захворюваністю на коронавірус - у країні бракує лікарняних ліжок та медичного кисню.

Від початку епідемії в Індії виявлено 21 077 410 випадків Covid-19, померли понад 230 тисяч людей.