Норвегія продовжила обмеження на в'їзд через коронавірус

На територію королівства зможуть в'їхати тільки його піддан

Влада Норвегії вирішила продовжити обмеження на в'їзд в країну, запроваджені з січня через коронавірус, до 24 травня. Про це повідомляє The Local.

За словами міністра юстиції Моніки Муланд, попри те, що рівень зараження в Норвегії знижується, все одно потрібні обмеження на в'їзд.

«Серйозна інфекційна ситуація в світі навколо нас означає, що нам все ще потрібні суворі обмеження на в'їзд. Ми продовжуємо їх до 24 травня», - сказала вона.

У січні прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сульберг заявила, що країна закриє державні кордони через спалах коронавірусу. На територію королівства зможуть в'їхати тільки його піддані.

Всього в Норвегії підтвердили понад 100 тисяч випадків коронавірусу, понад 700 випадків - летальні.

Із 25 січня Норвегія посилила вимоги для в’їзду в країну. Всім іноземцям необхідно пред’являти сертифікат про негативний результат тесту на коронавірус, який зроблений не більш ніж за 24 години до поїздки. З 29 січня країна ввела заборону на в’їзд без вагомих підстав, що означає фактичне закриття кордону королівства майже для всіх, хто там не проживає.

Раніше лікарі виявили в Норвегії новий штам коронавірусу B.1.525.

Напередодні стало відомо, що у Фінляндії з'явився новий штам коронавірусу, якого не бачить ПЛР-тест.

До слова, провідна інфекціоністка Ольга Голубовська заявила про новий штам коронавірусу, який виявили у США. Завдяки своїм мутаціям вірус здатний «обходити» імунну систему організму, і наявні вакцини від ковіду можуть не спрацювати проти нього.

Також стало відомо, що в Україні буде лабораторія, яка виявлятиме нові штами Covid-19.