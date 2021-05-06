Названо країни з найшвидшим інтернетом в світі

Британці опублікували список із 10 країн, які мають найшвидший інтернет у світі

Британський журнал Science Focus опублікував список із 10 країн, які мають найшвидший дротовий інтернет у світі. Україна у десятку лідерів не увійшла.

ТОП-10 країн з найшвидшим інтернетом у світі

№ Країна м/с* 1 Ліхтенштейн 229.98 2 Джерсі 218.37 3 Андорра 213.41 4 Гібралтар 183.09 5 Люксембург 118.05 6 Ісландія 116.88 7 Швейцарія 110.45 8 Гонконг 105.32 9 Монако 104.98 10 Угорщина 99.74

*м/с – мегабіт на секунду.

Довідка. Швидкість передачі даних вимірюються у мегабітах на секунду. Але розміри файлів, які завантажуються – у мегабайтах. Швидкість передачі даних в 1 мегабайт на секунду еквівалентна значенню 8 мегабітів на секунду.