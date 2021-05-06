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    Названо країни з найшвидшим інтернетом в світі

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    Які країни світу мають найшвидший інтернет - Названо країни з найшвидшим інтернетом в світі
    Які країни світу мають найшвидший інтернет
    Фото з відкритих джерел

    Британці опублікували список із 10 країн, які мають найшвидший інтернет у світі

    Британський журнал Science Focus опублікував список із 10 країн, які мають найшвидший дротовий інтернет у світі. Україна у десятку лідерів не увійшла.

    ТОП-10 країн з найшвидшим інтернетом у світі

    Країна м/с*
    1 Ліхтенштейн 229.98
    2 Джерсі 218.37
    3 Андорра 213.41
    4 Гібралтар 183.09
    5 Люксембург 118.05
    6 Ісландія 116.88
    7 Швейцарія 110.45
    8 Гонконг 105.32
    9 Монако 104.98
    10 Угорщина 99.74

    *м/с – мегабіт на секунду.

    Довідка. Швидкість передачі даних вимірюються у мегабітах на секунду. Але розміри файлів, які завантажуються – у мегабайтах. Швидкість передачі даних в 1 мегабайт на секунду еквівалентна значенню 8 мегабітів на секунду.
    Теги: інтернет Україна Монако
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