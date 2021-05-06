Названо країни з найшвидшим інтернетом в світі
Які країни світу мають найшвидший інтернет
Фото з відкритих джерел
Британці опублікували список із 10 країн, які мають найшвидший інтернет у світі
Британський журнал Science Focus опублікував список із 10 країн, які мають найшвидший дротовий інтернет у світі. Україна у десятку лідерів не увійшла.
ТОП-10 країн з найшвидшим інтернетом у світі
|№
|Країна
|м/с*
|1
|Ліхтенштейн
|229.98
|2
|Джерсі
|218.37
|3
|Андорра
|213.41
|4
|Гібралтар
|183.09
|5
|Люксембург
|118.05
|6
|Ісландія
|116.88
|7
|Швейцарія
|110.45
|8
|Гонконг
|105.32
|9
|Монако
|104.98
|10
|Угорщина
|99.74
*м/с – мегабіт на секунду.
Довідка. Швидкість передачі даних вимірюються у мегабітах на секунду. Але розміри файлів, які завантажуються – у мегабайтах. Швидкість передачі даних в 1 мегабайт на секунду еквівалентна значенню 8 мегабітів на секунду.