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    Україна направила Росії близько 300 нот з вимогою звільнити в’язнів

    За даними правозахисників, на сьогодні близько 60 громадян України позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії і окупованого нею Криму
    Міністерство закордонних справ України направило вже близько 300 нот до Росії з вимогою звільнити утримуваних там українців. Про це повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца, передає «Радіо Свобода». [READ_MORE] «Ми робимо постійно публічні заяви, наші консули відвідують наших в’язнів в Росії. На жаль, не маємо
    • Сьогодні, 08:47
    • Розсилка

    За даними правозахисників, на сьогодні близько 60 громадян України позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії і окупованого нею Криму

    Міністерство закордонних справ України направило вже близько 300 нот до Росії з вимогою звільнити утримуваних там українців.

    Про це повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца, передає «Радіо Свобода».

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    «Ми робимо постійно публічні заяви, наші консули відвідують наших в’язнів в Росії. На жаль, не маємо доступу до окупованого Криму, але правозахисники допомагають отримати інформацію звідти», - розповіла Беца.

    Вона наголошує, що у правовій площині вирішення питання політв’язнів Київ не бачить, але практику в міжнародних судах «треба продовжувати».

    «Ми, як МЗС діємо в рамках Міжнародного суду ООН, але трохи під іншою призмою - в нас є позов проти Росії щодо заборони всіх форм расової дискримінації по Конвенції, це якраз стосується кримських татар. Ми збираємо зараз всі докази цих всіх репресій і вони всі будуть доведені до суду. Влітку ми подаємо перший письмовий меморандум. Це тривала процедура, але це дуже важливо доводити до міжнародної спільноти», - сказала вона.

    За даними правозахисників, на сьогодні близько 60 громадян України позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії і окупованого нею Криму.

     

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    МЗС Росія правозахисники політв’язні Україна
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