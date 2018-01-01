МЗС висловило рішучий протест через продовження в РФ арешту Сущенка

МЗС закликає світову спільноту вжити всіх можливих заходів з метою звільнення та повернення в Україну її громадян

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з рішенням Московського міського суду щодо продовження на два місяці терміну тримання під вартою незаконно затриманого українського журналіста Романа Сущенка. Про це йдеться в заяві МЗС. «Відмова суду у зміні запобіжного заходу на інший, непов'язаний з



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Роман Сущенко

МЗС закликає світову спільноту вжити всіх можливих заходів з метою звільнення та повернення в Україну її громадян

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з рішенням Московського міського суду щодо продовження на два місяці терміну тримання під вартою незаконно затриманого українського журналіста Романа Сущенка.

Про це йдеться в заяві МЗС.

«Відмова суду у зміні запобіжного заходу на інший, непов'язаний з триманням під вартою, а також проведення судових засідань у справі Сущенка в закритому режимі без допуску українських консулів та представників ЗМІ свідчать про продовження тиску на утримуваного громадянина України та упередженість російських судових органів», – йдеться у повідомленні.

Українське МЗС закликає світову спільноту, міжнародні правозахисні інституції вжити всіх можливих правових, політичних та економічних заходів з метою звільнення та повернення в Україну її громадян, «які незаконно утримуються на території Росії за сфальсифікованими політично вмотивованими обвинуваченнями».

Як повідомлялося, 24 січня Московський міський суд продовжив арешт Сущенку до 30 березня 2018 року.

Нагадаємо, 27 листопада Московський міський суд продовжив на два місяці строк утримання під вартою Сущенка. 18 січня суд відхилив апеляцію на продовження арешту Сущенка, а також у черговий раз було відхилено клопотання про надання консулу України в Москві Геннадію Брескаленку статусу громадського захисника.

20 жовтня стало відомо, що Росія завершила слідство у справі Сущенка, яка складається з 10 томів.

Українська делегація в ООН засудила незаконне ув'язнення Сущенка в Росії та виступила із закликом про його негайне звільнення.

Президент Петро Порошенко запевнив, що Україна бореться за якнайшвидше звільнення українців, які перебувають у російських тюрмах,серед яких Роман Сущенко, Олег Сенцов та багато інших наших громадян.

Як відомо, Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було висунуто обвинувачення в «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.