Україна нарешті отримає від Канади снайперські гвинтівки



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«Затримка виникла не від канадської сторони, а від партнерів, які постачають складові частини», - повідомив заступник голови МЗС Василь Боднар

Київ та Оттава завершують підготовку документів для відправлення першої партії канадських снайперських гвинтівок до України.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар після візиту до Канади, де він зустрівся із заступниками міністрів закордонних справ та оборони, а також радником прем’єр-міністра із зовнішньої політики.

«Зараз на завершальному етапі перебуває оформлення документів на постачання снайперських гвинтівок. Затримка виникла не від канадської сторони, а від партнерів, які постачають складові частини. Ми сподіваємося, що вже найближчими днями чи тижнями ця зброя буде в Україні», - сказав Боднар в інтерв’ю Укрінформу.

На його переконання, «це відкриє двері до розширення спектру співпраці».

«Ми також обговорили заснування спеціального механізму консультацій на рівні міністрів оборони, які могли б предметно говорити про потреби української армії, передавати цю інформацію канадській стороні та одразу розуміти, що можливо забезпечити, а що – ні. Сподіваюся, перший подібний контакт відбудеться наприкінці листопада», - повідомив дипломат.

Нагадаємо, вперше інформація про нібито підготовку до відправки в Україну з Канади снайперських гвинтівок з’явилася влітку 2018 року.

Повідомлялося, що канадська фірма PGW Defence Technologies буде поставляти Україні снайперські гвинтівки.