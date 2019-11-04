Конгрес українців Канади переобрав президента



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Олександра Хичій обіймає посаду президента Конгресу українців Канади з грудня минулого року

Олександра Хичій є виконавчим директором Канадської асоціації корпоративних юристів

Олександра Хичій переобрана президентом Конгресу українців Канади (КУК) на три роки. Її кандидатуру підтримали делегати з’їзду КУК, що відбувся цими вихідними в Оттаві.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«З’їзд був дуже надихаючий, він дозволив багато обговорити та вирішити. Тепер ми повертаємося до наших домівок, де працюватимемо над стратегічним планом, аби реалізувати усі напрямки, затверджені делегатами», - сказала Хичій.

Вона обіймає посаду президента Конгресу українців Канади з грудня минулого року - відколи тодішній його очільник Павло Ґрод був обраний президентом Світового конгресу українців.

Правник за освітою, Хичій є виконавчим директором Канадської асоціації корпоративних юристів.

Конгресу українців Канад, заснований 1940 року у Вінніпезі, об’єднує всі українські громадські організації Канади. Він складається із шести провінційних рад та 34 відділів по всій країні. Під час з’їзду, що проходить раз на три роки, делегати від усіх організацій обирають президента конгресу та формують пріоритети подальшої роботи.