Смерть невгодним: Лукашенківське ТБ відкрито закликає вішати зрадників (фото, відео)

В одній з новинних рубрик журналісти критикують тих, хто насмілився висловити власну думку

На білоруському телеканалі щонеділі транслюють рубрику, у якій пропонують «стратити» відомих персон

Представників культури, політики, спорту, які насмілилися висловитися проти політики режиму Лукашенка або ж розкритикувати події, що стосуються життя країни, «страчують» в одній із рубрик програми «Неделя».

Журналісти проєкту «Орден Іуди» встигли підписати «смертний вирок» таким місцевим знаменитостям, як спортсменка Олександра Герасименя, дипломат Валерій Цепкало, ведучий Дмитро Кохно.

Фото: JuliaDavisNews

У свіжому випуску «на горіхи» отримав художній керівник Купалівського театру в Білорусі Микола Пінігін. Все через позицію митця щодо колективу театру, який масово почав звільнятися. Пінігін стверджував, що цих акторів замінити не буде кому.

До створення відео редактори проєкту підходять аж надто творчо. Щоб підняти градус напруги та посилити ефект, використовують кадри з фільмів, відео тренувань військових та цитують лідера країни.

Цього разу запозичили уривки з фільму «Тарас Бульба», знятого за твором Миколи Гоголя, з метою прихованої критики польської сторони. Автори свіжого випуску, скоріш за все, натякали на Тімановську, яка вирішила виїхати за кордон, а не повернутися додому, як того очікувала влада. Зазначимо, білоруська спортсменка попросила політичний притулок у Польщі.

Також додали відео, де президент країни вітає спецпризначенців під час утисків учасників національного мітингу проти режиму Лукашенка.

Зазначимо, терористи Лукашенка вже в Києві. Голову громадської організації «Білоруський дім в Україні», громадянина Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним вранці 3 серпня у столиці.

Основні дві версії смерті Шишова, які розглядає поліція – самогубство і вбивство з імітацією самогубства. Голова «Білоруського дому у Варшаві» впевнений, що Шишова вбили агенти Лукашенка.

В Офісі президента запевнили, що Володимир Зеленський тримає дану справу на контролі. США оприлюднили офіційну позицію щодо смерті Шишова.

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