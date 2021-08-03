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    Думки вголос

    Лукашенко може зробити Білорусь потенційним фронтом війни Росії проти України і Заходу

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Навряд чи, Лукашенко в своїх ініціативах діє самостійно, без Росії - Лукашенко може зробити Білорусь потенційним фронтом війни Росії проти України і Заходу
    Навряд чи, Лукашенко в своїх ініціативах діє самостійно, без Росії

    Рано чи пізно, Росія все одно змінить токсичного Лукашенко на когось іншого

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    Уже тенденция, или Темные времена Беларуси

    После понудительной посадки в конце мая самолёта в Минске и ареста Протасевича, можно констатировать новый этап в действиях Лукашенко – перенос преследований внутри страны на международную площадку. Тогда это стало своеобразным посланием остальным оппозиционерам, которые находятся за пределами Беларуси. Мол, вы нигде не будете в безопасности.

    Дальше Беларусь превратилась в оружие нелегальной миграции в Литву (имею в виду сознательное создание миграционного кризиса, когда каждую неделю в Минск прилетает пять рейсов из Ирака, и потом они направляются в Литву).

    А на днях Лукашенко заявил, что если нужно будет для безопасности Союзного государства Беларуси и России разместить здесь вооруженные силы со всеми видами вооружений, то они будут размещены незамедлительно. То есть, Лукашенко таки пришёл к тому, чтобы превратить Беларусь в потенциальный фронт российской войны против Украины/Запада. А ведь раньше ещё высказывал какие-то аргументы против российских военных баз.

    Вряд ли, Лукашенко в этих инициативах действует самостоятельно, без России. Доказательств прямого со/участия России в действиях Беларуси нет. Однако, и совместная информационная политика РФ и Беларуси, и то, что Лукашенко практически сразу делегировал Путину переговоры с Западом, и восторг в России от его действий, и сам переход Лукашенко к действиям за пределами Беларуси – показывают если не прямое участие России, то демонстрацию патронажа и поддержки действий Лукашенко.

    И, наконец, страшная новость сегодня утром – о смерти одного из соучредителей «Белорусского дома» Виталия Шишова. Его нашли повешенным в одном из парков Киева, но полиция начала уголовное производство по статье умышленное убийство. По сути, международный терроризм.

    Обвинять кого-либо до завершения следствия мы на можем, но ситуация в негативе развивается по нарастающей.

    Вся эта трансформация за год в направлении сворачивания от тех незначительных позитивов, которые были при самом Лукашенко (имею в виду не политику, а отдельные сферы – например, IT-сектор, который теперь массово переехал в другие страны), я уже не говорю о применении силы против собственных граждан и полного превращения Беларуси в придаток РФ – наглядная демонстрация для всех автократов, что уходить надо вовремя. Рано или поздно, Россия все равно поменяет токсичного Лукашенко на кого-то другого, после того, как получит от него все – и в части «углублённой интеграции» с Беларусью, и в части рупора и инструмента деструктивных действий против Запада.

    Ну а Запад и дальше разделён на сторонников более жёстких подходов в отношении России и на тех, кто (имея опыт деятельности исключительно в демократических системах) все ещё верят в возможность «нормализации» отношений с РФ, если избирательно реагировать на нарушения. Вторая категория никак не может понять, что российская власть не ищет никакой «нормализации». Она и дальше хочет валить институции, как раз досконально изучив возможности демократических систем. И Лукашенко тут будут активно «юзать».

    Что касается Украины, то украинской власти надо как-то сместить направление приложения своих усилий – не Чаусом надо заниматься (чтобы что-то накопать на Порошенко), а реальными угрозами и вызовами для страны. Тем более, что их становится больше.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Росія Олександр Лукашенко терроризм
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    Лукашенко може зробити Білорусь потенційним фронтом війни Росії проти України і Заходу