Росіяни на Паралімпіаді лишилися без ексклюзивних смартфонів: коментар організаторів Ігор

Рішення не видавати російським паралімпійцям ексклюзивні спонсорські смартфони Samsung було ухвалене через санкції щодо РФ. Про це «Главкому» повідомив директор зі зв'язків із громадськістю Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) Крейг Спенс.

Раніше російські пропагандисти повідомили, що росіяни не отримали ексклюзивні смартфони Samsung, які традиційно вручаються учасникам Паралімпіади. «Главком» звернувся з коментарем щодо цієї ситуації до Крейга Спенса.

«Через дотримання чинного законодавства про санкції, заборонено передавати пристрої спортсменам з певних країн. Однак, МПК працюватиме над тим, щоб усі спортсмени, які беруть участь у зимових Паралімпійських іграх, мали важливу інформацію про змагання та доступ до ігрових сервісів для спортсменів, які зазвичай доступні через пристрої», – зазначив Спенс.

Нагадаємо, перед початком Олімпіади-2026 південнокорейська компанія Samsung, яка є спонсором Міжнародного олімпійського комітету, представила ексклюзивну версію смартфона для учасників зимових Ігор-2026.

Згідно з заявою пресслужби компанії, мобільний пристрій у дизайнерському виконанні мали отримати майже 3800 спортсменів, які приїхали на Ігри до Італії.

За інформацією пропагандистів, півтора роки тому на літній Олімпіаді-2024 російські спортсмени також не отримали від організаторів телефонів цього ж виробника.

На всіх попередніх Іграх росіяни отримували такі подарунки, як і всі інші учасники змагань.

Зимові Паралімпійські ігри в Італії відбудуться з 6 по 15 березня. Спортсмени розіграють 79 комплектів медалей у шести видах спорту.

До слова, раніше Міжнародний паралімпійський комітет анонсував виступи представників Росії та Білорусі під національними прапорами. У відповідь Україна вирішила бойкотувати церемонію відкриття Ігор. До неї приєдналася низка інших країн Європи.

Окрім того, «Суспільне» відмовилося від трансляції церемонії відкриття Паралімпіади-2026 на знак протесту. Водночас національний мовник транслюватиме всі виступи українських паралімпійців. Рішення щодо церемонії закриття Ігор наразі не оголосили.