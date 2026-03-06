Головна Спорт Новини
Іран відмовився від участі в Паралімпійських іграх

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Паралімпіада-2026 пройде без представників Ірану
фото: AP

На Паралімпіаді мав виступити один спортсмен від Ірану

Збірна Ірану відмовилася від участі у Паралімпійських іграх в Італії.. Як інформує «Главком», про це повідомила пресслужба Міжнародного паралімпійського комітету.

На Паралімпіаді мав виступити один спортсмен від Ірану. Планувалося, що лижник Абулфазл Хатібі Міанаеї візьме участь у перегонах 10 та 11 березня 2026 року.

Церемонія відкриття Паралімпіади відбудеться 6 березня 2026 року. Змагання завершаться 15 березня року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран «втратив усе» після останніх ударів та не має достатніх можливостей для подальшого протистояння.

Президент США також заявив про великі запаси боєприпасів і готовність продовжувати удари. Окрім цього, президент США заявив, що Вашингтон хотів би бачити в Ірані нового лідера.

До слова, раніше Міжнародний паралімпійський комітет анонсував виступи представників Росії та Білорусі під національними прапорами. У відповідь Україна вирішила бойкотувати церемонію відкриття Ігор. До неї приєдналася низка інших країн Європи.

Окрім того, «Суспільне» відмовилося від трансляції церемонії відкриття Паралімпіади-2026 на знак протесту. Водночас національний мовник транслюватиме всі виступи українських паралімпійців. Рішення щодо церемонії закриття Ігор наразі не оголосили.

