Депутатка Думи влаштувала істерику через рішення польських каналів щодо трансляції Паралімпіади

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Депутатка Думи влаштувала істерику через рішення польських каналів щодо трансляції Паралімпіади
Журова згадала про русофобію

У п'ятницю, 6 березня 2026 року, відбудеться церемонія відкриття Паралімпійських ігор

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту та одіозна депутатка Держдуми РФ Світлана Журова звинуватила польське телебачення у русофобії. Про це повідомляє «Главком».

Польська телекомпанія Telewizja Polska заявила, що її канали перериватимуть трансляцію Паралімпійських ігор щоразу, коли в кадрі з'являться росіяни чи білоруси. 

«Це так смішно і безглуздо. Через деякий час ми скрізь будемо і так. Вирізаючи росіян, що ви хочете довести? Чого домагаєтеся?

Що вони русофоби та русофобське телебачення – це ми давно зрозуміли. А якщо наші спортсмени потраплять на п'єдестал, що вони робитимуть?

Всю церемонію стиратимуть? Шкодитимуть, щоб наші не виграли? Це буде зовсім смішно і безглуздо», – заявила Журова.

У п'ятницю, 6 березня 2026 року, відбудеться церемонія відкриття Паралімпійських ігор.

Паралімпіада проходитиме в Італії з 6 по 15 березня 2026 року.

До слова, раніше Міжнародний паралімпійський комітет анонсував виступи представників Росії та Білорусі під національними прапорами. У відповідь Україна вирішила бойкотувати церемонію відкриття Ігор. До неї приєдналася низка інших країн Європи.

Окрім того, «Суспільне» відмовилося від трансляції церемонії відкриття Паралімпіади-2026 на знак протесту. Водночас національний мовник транслюватиме всі виступи українських паралімпійців. Рішення щодо церемонії закриття Ігор наразі не оголосили.

