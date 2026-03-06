Депутатка Думи влаштувала істерику через рішення польських каналів щодо трансляції Паралімпіади

У п'ятницю, 6 березня 2026 року, відбудеться церемонія відкриття Паралімпійських ігор

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту та одіозна депутатка Держдуми РФ Світлана Журова звинуватила польське телебачення у русофобії. Про це повідомляє «Главком».

Польська телекомпанія Telewizja Polska заявила, що її канали перериватимуть трансляцію Паралімпійських ігор щоразу, коли в кадрі з'являться росіяни чи білоруси.

«Це так смішно і безглуздо. Через деякий час ми скрізь будемо і так. Вирізаючи росіян, що ви хочете довести? Чого домагаєтеся?

Що вони русофоби та русофобське телебачення – це ми давно зрозуміли. А якщо наші спортсмени потраплять на п'єдестал, що вони робитимуть?

Всю церемонію стиратимуть? Шкодитимуть, щоб наші не виграли? Це буде зовсім смішно і безглуздо», – заявила Журова.

У п'ятницю, 6 березня 2026 року, відбудеться церемонія відкриття Паралімпійських ігор.

Паралімпіада проходитиме в Італії з 6 по 15 березня 2026 року.

До слова, раніше Міжнародний паралімпійський комітет анонсував виступи представників Росії та Білорусі під національними прапорами. У відповідь Україна вирішила бойкотувати церемонію відкриття Ігор. До неї приєдналася низка інших країн Європи.

Окрім того, «Суспільне» відмовилося від трансляції церемонії відкриття Паралімпіади-2026 на знак протесту. Водночас національний мовник транслюватиме всі виступи українських паралімпійців. Рішення щодо церемонії закриття Ігор наразі не оголосили.