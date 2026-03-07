Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна здобула перше золото Паралімпіади-2026

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Україна здобула перше золото Паралімпіади-2026
Тарас Радь став чемпіоном Паралімпіади
фото: Суспільне Тернопіль

Золото у біатлонному спринті у класі сидячи здобув Тарас Радь

Україна здобула першу золоту медаль на Паралімпіаді-2026. Про це повідомляє «Главком».

Золото у біатлонному спринті у класі сидячи здобув Тарас Радь. Він чисто провів дві стрільби та у боротьбі за золото випередив двох китайських спортсменів.

За крок від подіуму зупинився Василь Кравчук, який також провів дві чисті стрільби.

Паралімпіада-2026. Біатлон. Спринт (чоловіки)

  • 1. Тарас Радь (Україна, 0+0) – 19:55.5
  • 2. Лю Ментао (Китай, 0+0) – 9.3 с
  • 3. Лю Цзисюй (Китай, 0+0) – 17.6 с
  • 4. Василь Кравчук (Україна, 0+0) – 31.5 с 

...

  • 9. Олександр Алексик (Україна, 0+0) – 1:00.3 хв
  • 12. Павло Баль (Україна, 1+1) – 1:32.9 хв
  • 15. Григорій Шимко (Україна, 1+2) – 2:38.2 хв

До слова, раніше Міжнародний паралімпійський комітет анонсував виступи представників Росії та Білорусі під національними прапорами. У відповідь Україна вирішила бойкотувати церемонію відкриття Ігор. До неї приєдналася низка інших країн Європи.

Окрім того, «Суспільне» відмовилося від трансляції церемонії відкриття Паралімпіади-2026 на знак протесту. Водночас національний мовник транслюватиме всі виступи українських паралімпійців. Рішення щодо церемонії закриття Ігор наразі не оголосили.

Теги: паралімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скелетоніст Владислав Гераскевич
«Мені не надходили ніякі $800 тис.». Владислав Гераскевич про наслідки свого вчинку на Олімпіаді
21 лютого, 10:00
Сибіга наголосив, що в сучасній Росії навіть паралімпійський спорт використовується для прославлення учасників війни проти України
Україна закликає світ бойкотувати старт Паралімпіади через присутність РФ
18 лютого, 16:14
Гашек розкритикував організаторів Паралімпіади
Легендарний хокеїст заявив, що Паралімпіада стане рекламою війни Росії проти України
18 лютого, 14:07
Міжнародний паралімпійський комітет допустив до участі у Паралімпіаді шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів
Бідний заявив, що українські посадовці бойкотуватимуть Паралімпіаду через символіку Росії
18 лютого, 15:14
26 квітня 2022 року у Кремлі віцепрем'єр РФ Чернишенко та помічник президента РФ Левітін вручили нагороди паралімпійцям
На Паралімпіаду поїдуть росіяни, які у 2022 році отримували нагороди від Путіна
18 лютого, 18:00
МПК допустив до участі у Паралімпіаді шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів
Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026
20 лютого, 09:38
Журова згадала про русофобію
Депутатка Думи влаштувала істерику через рішення польських каналів щодо трансляції Паралімпіади
Вчора, 10:06
Парсонс заявив, що є багато країн, які набирають спортсменів зі збройних сил
Президент Паралімпійського комітету підтвердив, що ранені російські солдати зможуть змагатися на Паралімпіаді
Вчора, 18:18
Російським паралімпійцям в Італії не раді
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Сьогодні, 11:15

Новини

Олійникова та Калініна організували український фінал в Антальї
Олійникова та Калініна організували український фінал в Антальї
Україна здобула перше золото Паралімпіади-2026
Україна здобула перше золото Паралімпіади-2026
Лідер збірної України відновив тренування перед історичним дербі
Лідер збірної України відновив тренування перед історичним дербі
«Мерседес» двома болідами стартуватиме з першого ряду на Гран-прі Австралії
«Мерседес» двома болідами стартуватиме з першого ряду на Гран-прі Австралії
Паралімпіада-2026. Анонс виступів українців 7 березня
Паралімпіада-2026. Анонс виступів українців 7 березня
Гемілтон завів нових улюбленців після втрати бульдога
Гемілтон завів нових улюбленців після втрати бульдога

Новини

Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Сьогодні, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
Вчора, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
Вчора, 22:14
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Вчора, 21:00
Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина (відео)
Вчора, 20:41
УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Вчора, 15:43

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua