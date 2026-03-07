Україна здобула перше золото Паралімпіади-2026

Золото у біатлонному спринті у класі сидячи здобув Тарас Радь

Україна здобула першу золоту медаль на Паралімпіаді-2026. Про це повідомляє «Главком».

Золото у біатлонному спринті у класі сидячи здобув Тарас Радь. Він чисто провів дві стрільби та у боротьбі за золото випередив двох китайських спортсменів.

За крок від подіуму зупинився Василь Кравчук, який також провів дві чисті стрільби.

Паралімпіада-2026. Біатлон. Спринт (чоловіки)

1. Тарас Радь (Україна, 0+0) – 19:55.5

2. Лю Ментао (Китай, 0+0) – 9.3 с

3. Лю Цзисюй (Китай, 0+0) – 17.6 с

4. Василь Кравчук (Україна, 0+0) – 31.5 с

...

9. Олександр Алексик (Україна, 0+0) – 1:00.3 хв

12. Павло Баль (Україна, 1+1) – 1:32.9 хв

15. Григорій Шимко (Україна, 1+2) – 2:38.2 хв

До слова, раніше Міжнародний паралімпійський комітет анонсував виступи представників Росії та Білорусі під національними прапорами. У відповідь Україна вирішила бойкотувати церемонію відкриття Ігор. До неї приєдналася низка інших країн Європи.

Окрім того, «Суспільне» відмовилося від трансляції церемонії відкриття Паралімпіади-2026 на знак протесту. Водночас національний мовник транслюватиме всі виступи українських паралімпійців. Рішення щодо церемонії закриття Ігор наразі не оголосили.