Президент Паралімпійського комітету підтвердив, що ранені російські солдати зможуть змагатися на Паралімпіаді

Парсонс заявив, що є багато країн, які набирають спортсменів зі збройних сил

Парсонс: Паралімпійський рух пропонує можливості після війни

Російські солдати, які отримали поранення у війні проти України, зможуть змагатися на майбутніх Паралімпійських іграх, заявив президент Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) Ендрю Парсонс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

«Коли генеральна асамблея ухвалила рішення скасувати дискваліфікацію Росії та Білорусі, рішення було прийнято так, щоб ставитися до них як до будь-якого іншого Національного паралімпійського комітету», – відповів Парсонс на запитання, чи дозволить МПК росіянам, які постраждали на війні, змагатися на Паралімпіаді.

Він також заявив, що є багато країн, які набирають спортсменів зі збройних сил, тому якщо Росія це зробить, вона буде не єдиною.

«Ми повинні пам’ятати, звідки ми родом. Наш рух розпочався після Другої світової війни, зокрема, з поранених військовослужбовців. Тож Паралімпійський рух пропонує можливості після війни. Ми проти будь-якої війни, будь-якого конфлікту, але ми пропонуємо можливість для тих, хто отримав поранення на війні, реінтегруватися в суспільство через спорт. Нам байдуже, що вони зробили в минулому на полі бою. Звичайно, воєнні злочини – це дещо інше, але те, що ми пропонуємо з цим рухом, – це другий шанс», – заявив Парсонс.

До слова, раніше Міжнародний паралімпійський комітет анонсував виступи представників Росії та Білорусі під національними прапорами. У відповідь Україна вирішила бойкотувати церемонію відкриття Ігор. До неї приєдналася низка інших країн Європи.

Окрім того, «Суспільне» відмовилося від трансляції церемонії відкриття Паралімпіади-2026 на знак протесту. Водночас національний мовник транслюватиме всі виступи українських паралімпійців. Рішення щодо церемонії закриття Ігор наразі не оголосили.