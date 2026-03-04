Розвідка викрила 10 окупантів у паралімпійському спорті

Бушмакін є членом національної збірної РФ з веслування на байдарках і каное

ГУР: Такі російські атлети мають бути виключені зі світової спортивної спільноти та відсторонені від участі у міжнародних змаганнях, навіть у нейтральному статусі

ГУР МО України у співпраці з Міністерством молоді та спорту та Центром протидії дезінформації у розділі «Чемпіони терору» порталу War&Sanctions оприлюднили дані про десятьох російських спортсменів, які потрапили в паралімпійський спорт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Серед оприлюднених сьогодні російських «параспортсменів»:

Шинкар Владислав Леонідович – член паралімпійської збірної Росії з фехтування на кріслах колісних, був заступником командира батальйону з озброєння та заступником командира батальйону з роботи з особовим складом у батальйоні «Восток»;

Бушмакін Антон Павлович – член національної збірної з веслування на байдарках і каное для осіб з ураженням опорно-рухового апарату, а також сапер і колишній морпіх, учасник бойових дій під Авдіївкою на Донеччині. Є героєм документальної стрічки «Шаґай», в якій заявляє про свою підготовку до Паралімпіади і намір взяти участь у ній під російським прапором;

Гєнінов Циден Баїрович – член збірної команди збройних сил Росії, номінант на звання «кращого атлета 2025 року» за версією Міжнародної ради військового спорту (CISM), лейтенант збройних сил РФ. Служив у 5-й окремій гвардійській танковій тацинській бригаді, яка брала участь у наступі на Київщину.

«Такі російські атлети мають бути виключені зі світової спортивної спільноти та відсторонені від участі у міжнародних змаганнях, навіть у нейтральному статусі», – наголошує ГУР.

Нагадаємо, Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор через допуск росіян та білорусів до змагань. Національний паралімпійський комітет України заявляє, що українська паралімпійська команда і Національний паралімпійський комітет України бойкотує церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор і вимагає не використовувати український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.