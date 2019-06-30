Україна отримає від Франції 20 патрульних катерів



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Катери мають довжину в 32 метри

Морська охорона Державної прикордонної служби України отримає 20 французьких патрульних катерів Ocea FPB 98

Український уряд проводить переговори про спільне з Францією виробництво патрульних катерів Ocea FPB 98 в Україні, які будуть передані Морській охороні Державної прикордонної служби.

Про це у суботу повідомляється на сторінці Кабміну у Facebook.

«Морська охорона Державної прикордонної служби України отримає 20 французьких патрульних катерів Ocea FPB 98!», - повідомляється в заяві.

Зазначається, що діалог між Україною і Францією відбувається щодо розгортання їх спільного виробництва.

Катери мають довжину в 32 метри, за бажанням замовника можуть комплектуватися різними бойовими модулями і оглядовим човном. Вони передбачають екіпаж 13 осіб, максимальна швидкість складає 35 вузлів, дальність ходу - 1200 миль при швидкості в 12 вузлів

До слова, з українського Чорноморська до італійського Барі ходитиме пором .