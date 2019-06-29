З українського Чорноморська до італійського Барі ходитиме пором – Кабмін



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Наразі з Чорноморська ходять пороми до Варни (Болгарія), а також регулярні пасажирські морські рейси до Стамбула

Мова про запуск парому йшла під час візиту української делегації до італійського міста Барі

Під час візиту української урядової делегації до Італії обговорювалося питання запуску порома з Чорноморська до італійського міста Барі.

Про це йдеться на Facebook-сторінці уряду.

Інших подробиць в пресслужбі уряду не повідомляють.

Нагадаємо, наразі з Чорноморська ходять пороми до Варни (Болгарія), а також регулярні пасажирські морські рейси до Стамбула.

Барі — приморське місто в південній Італії. Це одне з найважливіших міст регіону поряд з Неаполем, великий туристичний і економічний центр, та найбільший пасажирський морський порт Адріатичного моря.