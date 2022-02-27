Україна отримає військову та гуманітарну допомогу від Болгарії

«Болгарський уряд не може заплющити очі, коли ми бачимо, що мирні жителі наражаються на такий великий ризик у цій братовбивчій війні»

Болгарія приєднується до інших країн ЄС та НАТО, які підтримають Україну гуманітарною допомогою та військово-логістичною підтримкою. Про це заявив прем'єр-міністр Кирило Петков у позачерговому зверненні до нації, пише БГНЕС.

«Гуманітарна допомога включатиме одяг, взуття, намети, ковдри, щоб громадяни України відчували підтримку нашої країни», – сказав він.

Петков також розповів, влада склала список болгар у Києві, які хочуть евакуюватися. Їх близько 140 осіб, 30 із них перебувають у посольстві. Софія чекає безпечний зелений коридор для їхнього вивезення з Києва.

«Болгарський уряд не може заплющити очі, коли ми бачимо, що мирні жителі наражаються на такий великий ризик у цій братовбивчій війні. Як шкода, що лідер сидить десь у безпеці за довгим столом, і через його жахливі рішення зараз гинуть молоді солдати з обох боків», – сказав Петков.

Як повідомлялось, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу офіційно повідомив про обмеження проходу російських військових кораблів у Чорне море через війну в Україні