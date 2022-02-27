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    Україна отримає військову та гуманітарну допомогу від Болгарії

    &laquo;Гуманітарна допомога включатиме одяг, взуття, намети, ковдри, щоб громадяни України відчували підтримку нашої країни&raquo;,&nbsp;&ndash;&nbsp;сказав Петков - Україна отримає військову та гуманітарну допомогу від Болгарії
    «Гуманітарна допомога включатиме одяг, взуття, намети, ковдри, щоб громадяни України відчували підтримку нашої країни», – сказав Петков

    «Болгарський уряд не може заплющити очі, коли ми бачимо, що мирні жителі наражаються на такий великий ризик у цій братовбивчій війні»

    Болгарія приєднується до інших країн ЄС та НАТО, які підтримають Україну гуманітарною допомогою та військово-логістичною підтримкою. Про це заявив прем'єр-міністр Кирило Петков у позачерговому зверненні до нації, пише БГНЕС.

    «Гуманітарна допомога включатиме одяг, взуття, намети, ковдри, щоб громадяни України відчували підтримку нашої країни», сказав він.

    Петков також розповів, влада склала список болгар у Києві, які хочуть евакуюватися. Їх близько 140 осіб, 30 із них перебувають у посольстві. Софія чекає безпечний зелений коридор для їхнього вивезення з Києва.

    «Болгарський уряд не може заплющити очі, коли ми бачимо, що мирні жителі наражаються на такий великий ризик у цій братовбивчій війні. Як шкода, що лідер сидить десь у безпеці за довгим столом, і через його жахливі рішення зараз гинуть молоді солдати з обох боків», сказав Петков.

    Як повідомлялось, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу офіційно повідомив про обмеження проходу російських військових кораблів у Чорне море через війну в Україні

    Теги: Росія Чорне море війна Болгарія гуманітарна допомога Україна
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    Україна отримає військову та гуманітарну допомогу від Болгарії