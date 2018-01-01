Україна отримала «пальчики» вже 15 тисяч росіян

Система біометричного контролю працює ефективно, запевняють прикордонники

Від початку 2018 року біометричний контроль при в'їзді до України пройшли понад 15 тис. громадян РФ. Про це в коментарі «112 Україна» повідомив спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян. «Система біометричного контролю працює ефективно, на даний момент серйозних проблем не помічено. З початку року понад 22,5 тис.



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Фото: dpsu.gov.ua Український прикордонник

Система біометричного контролю працює ефективно, запевняють прикордонники

Від початку 2018 року біометричний контроль при в'їзді до України пройшли понад 15 тис. громадян РФ. Про це в коментарі «112 Україна» повідомив спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

«Система біометричного контролю працює ефективно, на даний момент серйозних проблем не помічено. З початку року понад 22,5 тис. осіб пройшли біометричний контроль, це громадяни 70 країн. З цього числа майже 15,5 тис. осіб – громадяни Росії», – зазначив Слободян.

Нагадаємо, 1 січня 2018 року розпочала роботу система фіксації біометричних даних для громадян 71 країни. Але ще 27 грудня Україна запустила тестовий режим біоконтролю на кордоні з Росією. Зазначимо, що біоконтроль на адміністративному кордоні з окупованих Росією Кримом не стосується громадян України, які проживають на півострові.

Так, нова система фіксації біометричних даних не тільки дозволяє контролювати термін перебування в країні, але і підключена до баз даних Інтерполу. На кордоні перевіряються паспорта, ID-карти, водійські посвідчення і навіть техпаспорти.