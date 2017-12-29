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    Відсьогодні на кордоні України з РФ запрацював біометричний контроль

    Фіксація біометричних даних включає, зокрема, сканування відбитків пальців
    Відсьогодні, з 1 січня, Держприкордонслужба України проводитиме при перетині кордону фіксацію біометричних даних іноземців та осіб без громадянства з 70 держав, серед них - і Російської Федерації. Про це повідомляє МЗС України. «На виконання указу президента України від 30.08.2017 р. №256 «Про рішення Ради національної безпеки і
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    Біометричний контроль
    Біометричний контроль

    Фіксація біометричних даних включає, зокрема, сканування відбитків пальців

    Відсьогодні, з 1 січня, Держприкордонслужба України проводитиме при перетині кордону фіксацію біометричних даних іноземців та осіб без громадянства з 70 держав, серед них - і Російської Федерації.

    Про це повідомляє МЗС України.

    «На виконання указу президента України від 30.08.2017 р. №256 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10.07.2017 р. «Про посилення контролю за в’їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на території України» з 1 січня 2018 року Державною прикордонною службою України запроваджується фіксація біометричних даних іноземців та осіб без громадянства з 70 держав, у т.ч. Російської Федерації, під час прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон», - йдеться в повідомленні.

    Фіксація біометричних даних включає, зокрема, сканування відбитків пальців. Вказані заходи здійснюються згідно з чинним законодавством України.

    Раніше МВС продемонструвало, як працює біометричний контроль на кордоні.

    Як відомо, 27 грудня в тестовому режимі на кордоні з Росією почав працювати біометричний контроль.

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