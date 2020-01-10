Україна передала Росії ноту протесту у зв'язку з незаконним візитом Путіна до Криму і Севастополя
Міністерство закордонних справ України протестує проти неузгодженого візиту Путіна до Криму для спостереження за навчаннями флоту
Міністерство закордонних справ України протестує проти чергового неузгодженого з Україною візиту президента Росії Володимира Путіна в окупований Росією Крим 9 січня для спостереження за навчаннями Північного і Чорноморського флотів. Про це йдеться у заяві МЗС.
МЗС називає такі навчання незаконними і зазначає, що мілітаризація Кримського півострова становить серйозну загрозу європейській безпеці.
У зв'язку з незаконним візитом Путіна до Криму і Севастополя російському МЗС передано ноту протесту.
Як повідомляли ЗМІ, в окупованому Криму Росія провела спільні навчання Північного і Чорноморського флотів, за чим спостерігав президент РФ Володимир Путін.
Нагадаємо, 23 грудня МЗС України висловив протест проти неузгодженого візиту Путіна до Криму і відкриття залізничного руху мостом через Керченську протоку.