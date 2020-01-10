Україна передала Росії ноту протесту у зв'язку з незаконним візитом Путіна до Криму і Севастополя



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В окупованому Криму Росія провела спільні навчання Північного і Чорноморського флотів, за чим спостерігав Володимир Путін

Міністерство закордонних справ України протестує проти неузгодженого візиту Путіна до Криму для спостереження за навчаннями флоту

Міністерство закордонних справ України протестує проти чергового неузгодженого з Україною візиту президента Росії Володимира Путіна в окупований Росією Крим 9 січня для спостереження за навчаннями Північного і Чорноморського флотів. Про це йдеться у заяві МЗС.

МЗС називає такі навчання незаконними і зазначає, що мілітаризація Кримського півострова становить серйозну загрозу європейській безпеці.

У зв'язку з незаконним візитом Путіна до Криму і Севастополя російському МЗС передано ноту протесту.

Як повідомляли ЗМІ, в окупованому Криму Росія провела спільні навчання Північного і Чорноморського флотів, за чим спостерігав президент РФ Володимир Путін.

Нагадаємо, 23 грудня МЗС України висловив протест проти неузгодженого візиту Путіна до Криму і відкриття залізничного руху мостом через Керченську протоку.