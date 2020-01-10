  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна передала Росії ноту протесту у зв'язку з незаконним візитом Путіна до Криму і Севастополя

    • Розсилка
    <span>В окупованому Криму Росія провела спільні навчання Північного і Чорноморського флотів, за чим спостерігав Володимир Путін</span> - Україна передала Росії ноту протесту у зв'язку з незаконним візитом Путіна до Криму і Севастополя
    В окупованому Криму Росія провела спільні навчання Північного і Чорноморського флотів, за чим спостерігав Володимир Путін

    Міністерство закордонних справ України протестує проти неузгодженого візиту Путіна до Криму для спостереження за навчаннями флоту

    Міністерство закордонних справ України протестує проти чергового неузгодженого з Україною візиту президента Росії Володимира Путіна в окупований Росією Крим 9 січня для спостереження за навчаннями Північного і Чорноморського флотів. Про це йдеться у заяві МЗС.

    МЗС називає такі навчання незаконними і зазначає, що мілітаризація Кримського півострова становить серйозну загрозу європейській безпеці.

    У зв'язку з незаконним візитом Путіна до Криму і Севастополя російському МЗС передано ноту протесту.

    Як повідомляли ЗМІ, в окупованому Криму Росія провела спільні навчання Північного і Чорноморського флотів, за чим спостерігав президент РФ Володимир Путін.

    Нагадаємо, 23 грудня МЗС України висловив протест проти неузгодженого візиту Путіна до Криму і відкриття залізничного руху мостом через Керченську протоку.

    МЗС Крим військові навчання протест навчання Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ